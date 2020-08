De Samsung Galaxy Note 20 ziet eruit als een prima smartphone, maar redacteur Rens verbaast zich over de prijs, gemaakte keuzes en het gebrek aan spannende vernieuwingen. Hij legt uit waarom de Note 20 hem niet omver blaast.

Samsung presenteerde de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra op 5 augustus en brengt de smartphones op 21 augustus uit in Nederland. De Note 20 5G heeft een adviesprijs van 1049 euro en voor de Ultra-versie betaal je 1299 euro. Hieronder lees je meer over de aankondiging, specificaties en release van de smartphones.

De Note 20 is iets te duur

Ik schreef het al in het intro: ik verbaas me over de prijs van de reguliere Note 20. 1049 euro is anno 2020 een gangbare prijs voor een vlaggenschip, maar in mijn ogen is de Note 20 geen vlaggenschip. In vergelijking met even dure smartphones biedt het toestel minder krachtige specificaties en mist het meerdere functies die inmiddels gangbaar zijn in dit prijssegment. Na een briefing, korte hands-on-sessie met de telefoon en een theoretische vergelijking met concurrerende modellen vind ik de Note 20 daarom te duur.

Plastic ontwerp

Allereerst het ontwerp. De Note 20 is gemaakt van kunststof, oftewel plastic. Hoewel het materiaal stevig aanvoelt en minder snel barst dan glas, komt de behuizing minder luxe en fraai over dan een glazen smartphone. Met een hoesje heb je hier minder erg in, maar het blijft een opvallende keuze. Vergelijkbare Samsung-smartphones als de S20-reeks, Note 20 Ultra én Galaxy Note 10 zijn namelijk wél van glas. Het plastic voelt als een stapje terug, terwijl de adviesprijs van de Note 20 honderd euro hoger ligt dan van zijn voorganger.

Note 20 profiteert niet van schermverbeteringen

Ook opvallend vind ik Samsungs keuze om de Note 20 te voorzien van een full-hd-scherm met een verversingssnelheid van 60Hz. De Note 20 Ultra heeft een scherper QHD-display met een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Weliswaar werkt die hoge verversingssnelheid alleen met de full-hd-resolutie (met QHD is het 60Hz), maar feit is dat de Note 20 niet profiteert van scherper of soepeler beeld. Een hogere verversingssnelheid betekent namelijk dat het scherm zichzelf vaker per seconde ververst, waardoor het beeld vloeiender oogt, games beter speelbaar zijn en websites prettiger lezen.

Misschien denk je dat een QHD-display met 120Hz-ondersteuning erg duur is, en daarom alleen in de Note 20 Ultra zit. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet helemaal. Samsungs Galaxy S20-reeks heeft namelijk ook een 120 Hz QHD-scherm en startte bij 899 euro. Inmiddels koop je een losse Galaxy S20 voor 730 euro, dus daarom is het vreemd dat de 1049 euro kostende Note 20 een minder compleet display heeft.

Niet de krachtigste hardware

Laat ik vooropstellen: de Galaxy Note 20 heeft erg goede specificaties en toont veel overeenkomsten met de Note 20 Ultra. Toch had ik meer verwacht van een 1049 euro kostende smartphone.

Zo heeft de Note 20 8GB werkgeheugen en dat is evenveel als de 399 euro kostende OnePlus Nord of Oppo A91, die 299 euro kost. Samsungs goedkopere S20-lijn heeft 12GB werkgeheugen, dus waarom moet de Note 20 het met minder doen? Ten opzichte van de Galaxy S20 zijn de camera’s bovendien nauwelijks verbeterd, al heeft de S20 een prima set camera’s.

Ik had ook meer innovatie verwacht wat betreft het opladen. Fabrikanten als Oppo, OnePlus en Xiaomi hebben in het afgelopen jaar flinke stappen gezet, maar de Galaxy Note 20 laadt even snel op als de Note 10 van vorig jaar. Mogelijk omdat Samsung van mening is dat sneller opladen de levensduur van de accu verkort, maar als gebruiker profiteer je dus niet van sneller opladen.

De 4300 mAh-accu van de Note 20 laadt draadloos op met 15 Watt, terwijl de goedkopere OnePlus 8 Pro met 30 Watt oplaadt en Xiaomi’s splinternieuwe Mi 10 Ultra (omgerekend 750 euro) zelfs de 55 Watt aantikt. Voor het opladen met een kabel geldt hetzelfde: met 25 Watt gaat het laden vlot, maar legt de Note 20 het af tegen goedkopere smartphones als de Oppo Reno 4 Pro (65 Watt), Realme X50 Pro (65 Watt) en Lenovo Legion Pro (90 Watt). Deze smartphones laden in ongeveer een half uurtje op, terwijl de Note 20 dan op de helft is.

Samengevat: Note 20 moet in prijs zakken

Als je meer dan duizend euro neerlegt voor een smartphone, mag je een luxe, compleet en innoverend toestel verwachten. De Samsung Galaxy Note 20 weet mij vooralsnog onvoldoende te overtuigen van zijn prijs-kwaliteitsverhouding.

Een plastic behuizing, geen verbeteringen in het opladen, de processor en de camera’s ten opzichte van de S20-reeks en zelfs minder werkgeheugen en een minder uitgebreid scherm; Samsungs keuzes doen mij meer denken aan bezuinigingen in plaats van échte verbeteringen ten opzichte van de Note 10 (Plus) en S20.

Op basis van mijn eerste indrukken en de specificaties van de smartphone, vind ik dat de Note 20 te duur in de markt gezet is. Wie op dit moment de beste telefoon met een stylus zoekt, komt bij de Note 20 Ultra van 1299 euro uit. De Note 20 is met 1049 euro weliswaar veel goedkoper, maar maakt op veel vlakken dus minder indruk én is flink duurder dan concurrerende Samsung-smartphones.

Zo kost de uitstekende Galaxy Note 10 Plus los zo’n 799 euro, wat ‘m naar mijn mening een betere koop maakt dan zijn opvolger. Hecht je minder waarde aan de S Pen en meer aan 5G en een 120Hz-scherm, dan is de Samsung Galaxy S20 5G voor 780 euro een goede deal. Als de Galaxy Note 20 wil concurreren met vergelijkbare Samsung-modellen en toppers van andere merken, moet de prijs waarschijnlijk flink zakken. Wel is het zo dat Samsung-telefoons de neiging hebben om relatief snel goedkoper te worden, waardoor de Note 20 op termijn alsnog een interessante optie kan zijn.

Ben jij het met Rens eens of vind je de prijs-kwaliteitsverhouding van de Galaxy Note 20 juist wél in orde? Discussieer hieronder mee in de reacties!