Samsung rolt momenteel een nieuwe update uit voor de Galaxy S20-reeks in Nederland en België. De update lost een recent probleem op van de S20 Ultra, namelijk de groene schermtint die er bij een vorige update is ingeslopen.



Samsung Galaxy S20-update: groene tint in scherm opgelost

Er rolt nu een update uit voor Nederlandse toestellen uit de Samsung Galaxy S20-reeks. Dit meldt tipgever @henklbr via Twitter aan Android Planet. Samsung Galaxy S20 Ultra-gebruikers zullen het meeste van de update merken.

Sinds de vorige update heeft het beeldscherm van deze smartphone namelijk een groenere tint. De nieuwe update moet dit probleem weer verhelpen. Voor andere S20-modellen brengt de update ook een aantal verbeteringen en bugfixes.

Samsung vermeldt dat de update daarnaast ‘nieuwe en/of verbeterde functies’ met zich meebrengt, maar licht verder niet toe wat dit precies inhoudt. De update heeft een grootte van 154MB en is vanaf nu te downloaden. In de komende dagen moet hij alle Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra-smartphones bereiken.





S20-update rolt geleidelijk uit

Heb je nog geen melding over de update ontvangen, dan moet je waarschijnlijk nog eventjes wachten. Dergelijke updates rollen meestal geleidelijk uit over een paar dagen. Ook kun je het voor de zekerheid checken in de instellingen van jouw Galaxy S20-toestel. Dit doe je door in de systeeminstellingen te tikken op ‘Software-update’ en vanuit hier te controleren op nieuwe updates.

De Samsung Galaxy S20-reeks bestaat uit drie apparaten, waarvan wij er twee uitgebreid hebben getest. Lees de Samsung Galaxy S20-review of de S20 Ultra-review om meer te weten te komen over Samsungs vlaggenschepen. Je kan daarnaast ook de reviewvideo’s bekijken op de site of op ons YouTube-kanaal. Hieronder zie je wat wij vinden van de Samsung Galaxy S20 Ultra.

