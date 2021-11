‘Afbeeldingen tonen Samsung Galaxy S21 FE in het wild’

De Samsung Galaxy S21 FE, misschien wel het meest controversiële toestel ooit, is in levende lijve te zien op een aantal gelekte afbeeldingen.

Dit is de Samsung Galaxy S21 FE

De Samsung Galaxy S21 FE is in het wild gespot. Foto’s van het toestel verschenen onlangs op het Twitter-account van Abhisheksoni130. De afbeeldingen zijn niet van hoge kwaliteit, maar de langverwachte smartphone is duidelijk te zichtbaar. Ons beeld van de Galaxy S21 FE is nu completer dan ooit.

Het model op de foto’s is zwart van kleur. Opvallend is de cameramodule op de achterzijde, die net als de achterkant van kunststof is gemaakt. De oudere (en duurdere) broer van de S21 FE, de Galaxy S21, heeft een cameramodule van aluminium. Ook de rand van dat toestel is van aluminium. Naar verwachting is de S21 FE echter volledig van plastic gemaakt.

Uit de afbeeldingen kunnen we opmaken dat de fabrikant al behoorlijk wat van de toestellen heeft gefabriceerd. Vanwege de aanhoudende chiptekorten is het lange tijd de vraag geweest of de S21 FE ooit het daglicht zou zien. Het toestel had eigenlijk al veel eerder op de markt moeten komen.

Meer over de Samsung Galaxy S21 FE

Samsung lijkt met de Galaxy S21 FE de focus op de snelheid, de camera en een lange accuduur te leggen. De fabrikant noemt deze drie aspecten van het toestel expliciet op een aantal gelekte marketingafbeeldingen. Onder de motorkap krijgt de S21 FE naar verwachting een krachtige Snapdragon 888-chip. Dit is de chip die eerder al in de andere Galaxy S21-modellen zagen.

Over de camerafuncties weten we nog niet veel. Wel lijkt het toestel een 64 megapixel-hoofdlens te krijgen. Ook verwachten we een groothoeklens en een dieptesensor voor portretfoto’s. Selfies maak je met een 32 megapixel-camera, die in een scherm-gaatje is weggewerkt. De telefoon krijgt naar verluidt een 4500mAh-accu.

De Samsung Galaxy S21 FE wordt naar verwachting op 4 januari aangekondigd. Samsung houdt waarschijnlijk een evenement tijdens CES (Consumer Electronics Show), een jaarlijkse technologie-beurs. Vervolgens ligt het toestel op 11 januari in de winkels.

