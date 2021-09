‘Samsung Galaxy S22 Ultra krijgt minder spannende camera dan verwacht’

De camera van de Samsung Galaxy S22 Ultra is een veelbesproken onderwerp. Geruchten over het toestel zijn behoorlijk tegenstrijdig, maar het camerasysteem lijkt niet veel te gaan verschillen ten opzichte van dat van zijn voorganger.

Lees verder na de advertentie.

Camera Galaxy S22 Ultra krijgt weinig upgrades

De geruchtenmolen rondom de Samsung Galaxy S22 Ultra is behoorlijk verwarrend. Volgens een aantal geruchten krijgt het toestel een geheel nieuwe 200 megapixel-lens, maar niet alle bronnen zijn het hiermee eens. Het camerasysteem van Samsungs volgende topsmartphone krijgt volgens een nieuw gerucht van Ice Universe weinig spannende upgrades.

Volgens de betrouwbare bron krijgt het toestel een camerasysteem dat uit grotendeels dezelfde lenzen bestaat als het camerasysteem van zijn voorganger, de Galaxy S21 Ultra. Toch zijn er een aantal verschillen. Zo krijgt de S22 Ultra twee nieuwe telelenzen met variabele brandpuntsafstanden: 3x en 10x. De nieuwe lenzen zouden verder moeten kunnen inzoomen.

Beide telelenzen krijgen een hogere resolutie van 12 megapixels, ten opzichte van 10 megapixels op de Galaxy S21 Ultra. De groothoeklens behoudt dezelfde resolutie, maar krijgt optische beeldstabilisatie voor scherpere beelden. De hoofdlens en selfiecamera blijven volgens Ice Universe nagenoeg hetzelfde. Wel krijgen ook deze lenzen betere beeldstabilisatie en softwarematige aanpassingen.

Geen samenwerking met Olympus

Eerdere geruchten spraken over een samenwerking met fotografie-bedrijf Olympus voor de camera’s van de Galaxy S22-reeks. De claims kwamen van doorgaans betrouwbare bronnen en klonken ons niet vreemd in de oren. Samsung werkt namelijk een aan nieuwe processor met de codenaam Olympus – en die chip zien we mogelijk in de S22.

Ook gaf Olympus begin 2021 aan dat het gaat samenwerken met partners die minder met professionele fotografie doen. Daarnaast werken steeds meer smartphonemerken samen met fotografiefabrikanten. Onder andere Carl Zeiss, Hasselblad en Leica hebben samenwerkingen met concurrenten van Samsung.

Het is mogelijk dat Samsung voor toekomstige smartphones wél een samenwerking aangaat met Olympus. Als we de laatste geruchten mogen geloven, zullen we hier nog even geduld voor moeten hebben.

De redactie van Android Planet houdt natuurlijk alles in de gaten! Wil jij niks missen over de Samsung Galaxy S22 Ultra? Schrijf je dan even in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de gratis Android Planet-app of volg ons natuurlijk makkelijk en snel via Instagram of Facebook.

Meer Samsung-nieuws: