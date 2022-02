‘Webpagina verklapt cadeau voor mensen die Galaxy S22 pre-orderen’

Samsung geeft klanten die een nieuwe smartphone pre-orderen meestal een cadeau. Dat is bij de release van de Galaxy S22 niet anders.

Pre-order je de Galaxy S22? Dan krijg je gratis oortjes

Woensdag is het zover: de aankondiging van de Galaxy S22-serie. Dat houdt de stroom van geheime, lekkende informatie alles behalve tegen. Het Twitter-account TechInsider deelde onlangs een link naar de Poolse pre-orderpagina van de Samsung Galaxy S22. De pagina bevestigt allerlei informatie die we al wisten en voegt daar nog een aantal nieuwe weetjes aan toe.

Klanten die een Galaxy S22, S22 Plus of S22 Ultra pre-orderen, krijgen volgens de link gratis Galaxy Buds Pro-oordopjes. Ook kunnen S22-kopers een flinke korting krijgen op hun gloednieuwe Samsung-smartphone, als ze hun oude toestel hiervoor inruilen. Belangrijk is dat het hier gaat om een Poolse link – aanbiedingen en acties kunnen per land verschillen.

We weten dus niet zeker of ook Nederlandse pre-orderaars recht hebben op gratis Pro-oortjes van Samsung. Mocht dit wel het geval zijn, dan is dat zeker een goede deal. De Galaxy Buds Pro zijn hoogwaardige oortjes met actieve ruisonderdrukking, goede geluidskwaliteit, een strak ontwerp en lange accuduur.

Webpagina bevestigt verspreide release

De webpagina bevestigt zoals eerder gezegd een hoop gelekte informatie, waaronder een verspreide release van de verschillende S22-modellen. De Galaxy S22 Ultra is als eerste te koop. Dit toestel ligt op 25 februari in de winkels. De S22 en S22 Plus zijn pas vanaf 11 maart verkrijgbaar.

Pre-orders beginnen direct na het Samsung-evenement. Hier verwachten we overigens ook de nieuwe Galaxy Tab S8-serie te zien. Samsung zendt de presentatie net als voorgaande jaren live uit. Je kunt het evenement op woensdag 9 februari vanaf 16.00 natuurlijk live volgen via Android Planet.

Ben je benieuwd naar de Samsung Galaxy S22? Houd Android Planet de komende weken dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.

