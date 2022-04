Een Samsung S22 van visnetten en andere bijzondere materialen in je smartphones

De Samsung Galaxy S22 is deels gemaakt van visnetten. Welke andere bijzondere materialen worden er gebruikt in je smartphones en accessoires?

Galaxy S22 van visnetten: dat en andere bijzondere materialen

Vanaf de Galaxy S22 belooft Samsung hergebruikt oceaanplastic in zijn producten te verwerken. Specifiek maakt Samsung er werk van om visnetten te recyclen. Het blijkt dat er jaarlijks namelijk maar liefst 640.000 ton aan visnetten in de oceaan achterblijft, volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Deze netten beschadigen het koraal en zeeleven raakt erin verstrikt.

Visnetten bestaan uit nylon, wat moeilijk materiaal is om te recyclen. Daar gaat dus nog een heel proces overheen. Samsung werkt samen met een bedrijf dat deze netten verzamelt en schoonmaakt. Het materiaal dat zij maken, wordt weer naar een partner gestuurd die er plastic van maakt dat voor Samsung bruikbaar is.

Samsung verwerkt dat plastic weer in combinatie met plastic van hogere kwaliteit, in een verhouding van twintig procent visnetten en tachtig procent gebruikelijk plastic. Het resultaat wordt volgens Sammobile alleen verwerkt in onderdelen die je niet ziet, zoals de binnenkant van de volumeknop.

Het is dus niet zo dat je met een nieuwe Samsung Galaxy S22 een telefoon in handen hebt die voor het grootste gedeelte bestaat uit visnetten. Het goede nieuws is dus vooral dat er visnetten uit de zee worden gehaald. Maar ook met andere smartphone en vooral smartphonehoesjes worden er bijzondere materialen gebruikt.

Fairphone 4: achterkant van gerecycled plastic

Voorop als het gaat om recyclen staat natuurlijk Fairphone. De achterkant van de Fairphone 4 bestaat voor honderd procent uit gerecycled plastic. Het kapje is er makkelijk af te halen, omdat je met de toestellen van Fairphone zelf onderdelen kunt vervangen. Daarnaast worden de onderdelen in het toestel gesoldeerd met honderd procent gerecycled tin. Ook werkt Fairphone met gerecycled koper en wolfraam.

Apple recyclet steeds meer

Fairphone is niet alleen in zoveel mogelijk proberen te recyclen. De iPhone 13 is het eerste Apple-product dat honderd procent gerecycled goud voor onderdelen gebruikt, maar ook honderd procent gerecycled tin en wolfraam. Ook het plastic is deels gerecycled. Zo komen de lijnen van de antenne van gerecyclede flessen.

Hoesje van planten

Naast smartphones worden er ook smartphonehoesjes gemaakt van opvallende materialen. Denk aan hoesjes van plantaardig materiaal, zoals die van Pela voor de Google Pixel 6. Specifiek van het gewas vlas. Volgens de makers van het hoesje is vlas uniek, omdat het licht en sterk is en van nature schokabsorberende kwaliteiten bezit.

De vlasstro wordt gebruikt in combinatie met op planten gebaseerd biopolymeer en andere gerecyclede materialen. Bijzonder is dat het hoesje hierdoor compleet composteerbaar is.

Hoesje van koffie

MMORE maakt een hoesje dat deels gemaakt is van koffiebonen die je zelfs ziet zitten. Er wordt wel plastic gebruikt om het materiaal bij elkaar te houden. Bizarre bijkomstigheid is dat je telefoon daadwerkelijk naar koffie ruikt. In ieder geval de eerste maanden.

Hoesje van kurk

Kurk wordt niet alleen gebruikt om je wijn goed te houden, want je kunt ook smartphonehoesjes kopen die compleet van kurk zijn gemaakt. Zoals de hoesjes van KURQ. De kurk is in in dit geval verstevigd met gerecycled plastic. Het bijzondere van kurk is dat alleen de schors van de boom wordt gebruikt en er dus geen bomen worden gekapt.

Hoesjes van hoesjes

Ook smartphonehoesjes worden weggegooid. Het bedrijf Tech21 maakt daarom smartphonehoesjes van oude hoesjes. Hoewel Tech21 ook Samsung-hoesjes maakt, zijn de honderd procent gerecyclede hoesjes helaas alleen voor iPhones verkrijgbaar.

Steeds meer smartphones van gerecycled materiaal

In de toekomst zullen er steeds meer smartphones op de markt verschijnen die gerecycled materiaal gebruiken. Dat is nodig, omdat we de materialen uit de aarde uitputten. Een team aan studenten in Eindhoven heeft bewezen dat het met een extreem hete oven mogelijk is om een smartphone voor honderd procent is te recyclen.

En wetenschappers van Duke University hebben al elektronica gemaakt dat volledig uit gerecycled materiaal bestaat. De toekomst is recycling.

