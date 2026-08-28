Galaxy S27 Pro gelekt op renders: grote verschillen met S27 Ultra?

Nadat we eerder deze week kennismaakten met de Samsung Galaxy S27 Ultra, zijn er nu ook renders gelekt van de Pro-uitvoering. Wat valt op aan dit toestel?

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Bekijk de Samsung Galaxy S27 Pro renders

Na tal van lekken over mogelijke specificaties van de Samsung Galaxy S27 Pro, hebben we er nu ook een goed beeld bij. Dat is zoals zo vaak te danken aan de bekende website Android Headlines in samenwerking met telecominsider OnLeaks. Dit duo weet keer op keer aan renders te komen van met name aankomende Samsung-toestellen.

De Galaxy S27 Pro lijkt op het eerste gezicht op een compactere versie van de S27 Ultra. Daar is een belangrijke reden voor: het ontbreken van de S Pen. Omdat de Pro de stylus naar alle waarschijnlijkheid niet ondersteunt, kan de behuizing kleiner gemaakt worden.

Net als bij de Ultra is het camera-eiland opvallend. Dit beslaat bijna de gehele breedte van het bovenste gedeelte van de achterkant van de telefoon. Waar kennen we dat ook alweer van?

‘Compactere Pro is minder luxe’

Volgens de lekkers gaat de S27 Pro 154,06 bij 73,77 bij 7,95 millimeter groot worden. Ter vergelijking: de afmetingen van de S27 Ultra die momenteel rondgaan, zijn 163,76 bij 78,25 bij 7,97 millimeter. Daarmee zou de Pro-uitvoering 9 millimeter korter en 5 millimeter smaller moeten worden dan z’n broer.

Compacter ligt fijner in de hand, maar je levert natuurlijk wel in op de schermgrootte. Zo krijgen toekomstige S27 Pro-eigenaren een scherm van ongeveer 6,6 inch. Dit terwijl bij de S27 Ultra wordt gesproken over een 6,9 inch-display. Ook is er bij de Pro minder ruimte onder de motorkap, wat de accuduur niet ten goede komt. Het gerucht gaat dat de batterij van de Ultra een capaciteit van 5200 mAh krijgt, waar het grotere Ultra-model de 5700 mAh aan zou tikken. Dat zijn dus enkele belangrijke verschillen.

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Chipset en configuratie: sterke geruchten

De chip wordt waarschijnlijk wel gedeeld, met de Snapdragon 8 Elite Gen 6 (eventueel met een Pro- of Extreme-aanduiding) als belangrijkste kandidaat om de telefoons op te laten draaien. Het werkgeheugen zal vermoedelijk beginnen bij 12GB, waarbij een optie van 16GB wellicht alleen beschikbaar is voor kopers van de variant met de grootste opslagcapaciteit.

Nog gissen naar lanceringsdatum en prijs

Het is nog veel te vroeg voor officiële informatie van Samsung, maar het lijkt een zekerheid dat de vlaggenschepen van volgend jaar duurder gaan worden dan de huidige generatie. De S27 Pro kunnen we met de informatie die nu rondgaat beschouwen als een betaalbaarder broertje van de Ultra-uitvoering.

Dit jaar presenteerde Samsung z’n vlaggenschipline-up in februari, in 2025 kozen de Zuid-Koreanen voor januari. Het is dan ook aannemelijk dat ergens in de eerste twee maanden van volgend jaar de Galaxy S27 Pro aangekondigd gaat worden. Aangezien het Mobile World Congress in Barcelona in 2027 voor begin maart gepland staat, zou het ons niets verbazen als we op de beurs eindelijk alles weten over de S27-serie.

Ben jij geïnteresseerd in de S27 Pro als volledig nieuwe variant van de high-enders van Samsung of heb jij al genoeg aan de huidige keuze van een Plus en Ultra-uitvoering?