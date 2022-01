Galaxy Unpacked 2022: nieuwe Galaxy S-serie komt in februari

Samsung heeft een Galaxy Unpacked 2022-evenement aangekondigd voor februari. Een exacte datum noemt het bedrijf niet, maar via andere bronnen wordt dinsdag 8 februari genoemd.

Samsung Galaxy Unpacked 2022

De Samsung Galaxy S21-serie werd vorig jaar op 14 februari gepresenteerd en dat betekent dat het binnenkort tijd is voor de opvolgers. Samsung heeft nu laten weten dat februari het moment is voor een Galaxy Unpacked-evenement.

Via onderstaande videoteaser is te zien dat er twee modellen van Samsung samen worden gevoegd, waarschijnlijk tot een ‘supermodel’. Het gaat daarbij simpelweg om een Galaxy S-toestel en een Galaxy Note. Het meest uitgebreide model van de komende Galaxy S22-reeks beschikt volgens geruchten namelijk over een S Pen.

Deze stylus van het bedrijf werd eerder alleen gebruikt bij de Galaxy Note-serie. Dat waren altijd de meest uitgebreide toestellen van het bedrijf, voorzien van de nieuwste snufjes en technologie. De laatste toestellen in de Note-serie stammen echter uit augustus 2020.

‘Galaxy Unpacked vindt plaats op 8 februari’

Hoewel Samsung zelf geen exacte datum noemt, wordt in de wandelgangen gesproken over dinsdag 8 februari. Via verschillende bronnen is deze datum namelijk al vaker genoemd. We gaan er dus vanuit dat Samsung binnenkort ook zelf deze datum bevestigt.



Op dat evenement verwachten we een drietal toestellen te gaan zien: de Galaxy S22, Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra. De afgelopen tijd is daarvan nagenoeg elk detail al gelekt. Zo weten we hoe de verschillende toestellen eruit zien en over welke specificaties ze beschikken. Ook over prijzen zijn meerdere geruchten de revue gepasseerd, maar uiteraard is dat nog afwachten. De S21, S21 Plus en S21 Ultra kostten respectievelijk 849 euro, 1049 euro en 1249 euro.

