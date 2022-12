‘Samsung onthult Galaxy S23-smartphones op 1 februari’

Samsung Galaxy Unpacked 2023 vindt plaats op 1 februari, aldus een bekende bron. Over enkele weken gaan we dus de nieuwe Galaxy S23-serie zien. Een officiële uitnodiging van Samsung moet echter nog verschijnen.

Samsung Galaxy Unpacked 2023: nog paar weken geduld

Door Ice Universe, een bekende Samsung-lekker, weten we de waarschijnlijke datum voor Galaxy Unpacked 2023. Volgens de persoon achter het account kun je woensdag 1 februari 2023 alvast in je agenda omcirkelen.

Een andere bron laat daarbij weten dat de presentatie zal plaatsvinden in de Verenigde Staten om 10.00 uur plaatselijke tijd. Aangezien Amerika verschillende tijdzones kent is het nog onbekend wat de Nederlandse aanvangstijd is. Galaxy Unpacked voor de Samsung Galaxy S22-serie begon om 16.00 uur, dus we gaan stiekem uit van die tijd.

Samsung houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus ook nauwlettend in de gaten, want een back up-plan is er ook aldus de Twitteraar. Als het evenement op 1 februari niet door kan gaan, zou het bedrijf een week later Galaxy Unpacked willen houden vanuit thuisland Zuid-Korea.

Drie toestellen met elk hun unieke eigenschappen

Op het event gaan we waarschijnlijk meerdere nieuwe producten zien, waaronder draadloze oordopjes of misschien wel nieuwe smartwatches. Tevens is dat hét moment om de nieuwe vlaggenschepen van 2023 te presenteren en we verwachten drie telefoons.

Samsung Galaxy S23

De Galaxy S23 wordt de instapper, maar zit nog steeds bomvol high-end hardware en slimme functies. Het toestel krijgt een vernieuwd amoled-scherm, Snapdragon 8 Gen 2-chip en komt op de markt in verschillende kleuren. We verwachten weer een prima camerasysteem en een goed updatebeleid.

Samsung Galaxy S23 Plus

Ook de Samsung Galaxy S23 Plus maakt dan zijn opwachting en is een grotere versie van de normale S23. Dit toestel bevat wel een groter scherm én accu met meer capaciteit. De overige specificaties zijn nagenoeg identiek, net als bij de S22 en S22 Plus.

Samsung Galaxy S23 Ultra

En dan werkt Samsung ook nog aan de Galaxy S23 Ultra. Het design is heel anders en is er ondersteuning voor de S Pen aan boord. Het scherm is de grootste van de drie en heeft de hoogste resolutie. Ook zijn de camera’s weer een stap beter dan de andere twee modellen, onder andere op het gebied van zoomen.

Samsung zelf zou nog bezig zijn met het bepalen van de prijzen. Dat zou ook gevolgen hebben voord de release, want dat is volgens geruchten half of eind februari. Al met al is het nog even wachten op de officiële uitnodiging van Samsung, iets dat niet al te lang meer op zich kan laten wachten.

