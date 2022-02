Google Assistent en meer naar Samsung Galaxy Watch 4

Een grote software-update voor de Samsung Galaxy Watch 4 is onderweg! Je leest in dit artikel welke nieuwe functies je kan verwachten.

Bewegen, bewegen en nog meer bewegen

Samsung rolt binnenkort een flinke update uit naar Galaxy Watch 4-gebruikers. Het slimme horloge krijgt er allerlei handige functies bij. Veel van deze features focussen zich op beweging en gezondheid. Zo geeft de Body Composition-optie je voortaan meer informatie over je gezondheid. Je kunt straks specifieke doelen stellen en zo je gewicht, vetpercentage en spierdoelen monitoren in de Samsung Health-app.

Ook is er Centr, een digitaal fitnessprogramma dat Samsung in samenwerking met acteur Chris Hemsworth samenstelde. Als Galaxy Watch 4-gebruiker krijg je een gratis proefperiode van 30 dagen.

De Galaxy Watch 4 helpt je voortaan ook beter tijdens je workouts. Van je warming-up tot je herstel; het slimme horloge houdt jouw lichaam goed in de gaten. Zo meet de Watch 4 in realtime de hoeveelheid zuurstof in je bloed. Na de workout vertelt het horloge je hoeveel water je het best kunt drinken. De smartwatch houdt namelijk precies bij hoeveel je zweet.

Betere samenwerking met Google

De vruchten van Samsungs nauwe samenwerking met Google beginnen zich steeds meer af te werpen. Zo krijgt de Galaxy Watch 4 eindelijk ondersteuning voor de Google Assistent. Dat is een welkome toevoeging, want Bixby – Samsungs eigen spraakassistent – werkt gewoon voor geen meter.

De meeste Google-apps werkten al naadloos samen met de Galaxy Watch 4, maar binnenkort kan de smartwatch ook muziek streamen vanaf de YouTube Music-app. Voorheen kon dat nog niet.

Lekker slapen

Een goede nachtrust is essentieel. De Galaxy Watch 4 kan gedurende zeven dagen je slaappatronen monitoren. Daarna word je ingedeeld onder een bepaald slaaptype. Zo krijg je meer zicht over jouw slaapgewoonten en kun je actie ondernemen om je nachtrust te verbeteren. Daar helpt de Sleep Coaching-app je mee.

De 8 verschillende slaaptypes van de Galaxy Watch 4-update

Meer wijzerplaten en horlogebandjes

Er was al een hoop keuze uit verschillende wijzerplaten, maar Samsung doet hier met de nieuwste update voor de Watch 4 nog een schepje bovenop. Gebruikers kunnen kiezen uit nog meer verschillende lettertypes en kleuren voor de digitale klok. Ook komen er binnenkort een aantal nieuwe horlogebandjes op de markt. Zo maak je jouw horloge uniek.

Samsung rolt de update deze week uit voor alle Galaxy Watch 4-modellen. Je haalt de update vervolgens binnen via de Galaxy Wearable-app. De nieuwe horlogebandjes liggen vanaf eind februari in de winkels.

Steeds meer mensen gebruiken tegenwoordig een smartwatch. Mis jij nog functies die je graag in een toekomstige update zou zien? Vertel het ons in de reacties onder dit artikel.