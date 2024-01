Galaxy Wearable-app werkt niet meer na laatste Android-update

Heb je een Samsung Galaxy-horloge die is gekoppeld aan een Google Pixel? Dan is de kans groot dat je smartwatch sinds kort niet meer goed werkt. Wat is er aan de hand?

Galaxy Wearable-app werkt niet meer

Als je een Google Pixel-telefoon en een Samsung-smartwatch hebt, is het je misschien opgevallen dat laatstgenoemde niet meer goed werkt. Veel gebruikers maken melding van problemen met de Galaxy Wearable-app, waarmee je een Samsung-horloge koppelt aan een smartphone. Ook op de Android Planet-redactie hebben we last van de problemen: de Wearable-app crasht, start niet op of blijft maar laden. Bovendien krijgen we geen notificaties meer op het gekoppelde horloge.

Opvallend is dat alleen Galaxy Watch-apparaten worden getroffen, en dus niet de Galaxy Buds-oordopjes die Samsung maakt. Het gaat hierbij om de smartwatches die op Wear OS draaien: de Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 6. De problemen komen niet alleen voor bij Google Pixel-toestellen, maar ook bij telefoons van Samsung zelf.

Het lijkt erop dat de problemen worden veroorzaakt door de Android-beveiligingsupdate van januari 2024, die sinds deze week beschikbaar is voor Google Pixel-smartphones. Samsung en Google hebben nog niet op de issues gereageerd, waardoor het onduidelijk is wanneer er een oplossing komt. Het lijkt logisch dat Samsung de problemen fixt door een update voor de Galaxy Wearable-app uit te brengen. De eerstvolgende Android-beveiligingspatch verschijnt immers pas begin februari.

We houden het nieuws uiteraard voor je in de gaten. Zodra er een oplossing beschikbaar is voor de problemen, dan lees je het op Android Planet.

Samsung Galaxy Watch 6

Samsung verkoopt al een aantal jaren smartwatches die op Wear OS draaien. Dit is het besturingssysteem van Google voor slimme horloges. De nieuwste wearable van Samsung is de Galaxy Watch 6. We hebben het apparaatje vorig jaar uitgebreid getest. Hieronder lees je de conclusie van onze Samsung Galaxy Watch 6 review.

De Samsung Galaxy Watch 6 is een erg fraaie smartwatch, maar dat mag ook wel met een instapprijs van 319 euro. Het iets grotere scherm is fijn en de snellere hardware ook. Over de accuduur hoef je je geen zorgen te maken, mits je elke dag opladen geen probleem vindt. De software biedt veel mogelijkheden, ook al oogt het nogal druk.

De vernieuwingen zijn echter te klein om de prijs op dit moment te rechtvaardigen. Een Watch 4 haal je voor de helft in huis en de Watch 5 voor ruim 100 euro minder. Daarbij schaf je een horloge aan met nagenoeg hetzelfde design en functionaliteit, maar dus wel voor heel wat minder geld.

