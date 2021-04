We moeten nog even wachten op de onthulling van de Samsung Galaxy Z Fold 3, maar er komt wel steeds meer informatie naar buiten. Zo lijkt het er op dat het opvouwbare toestel de S Pen ondersteunt.

‘Samsung Galaxy Z Fold 3 krijgt ondersteuning voor S Pen’

De Galaxy Z Fold 3 is een van Samsungs langverwachte toestellen van het jaar. De opvouwbare smartphone zal naar verwachting een aantal verbeteringen hebben ten opzichte van zijn voorganger Galaxy Z Fold 2. Zo lijkt het er sterk op dat de opvouwbare smartphone van Samsung het gebruik van de S Pen ondersteunt. De stylus kennen we van de Galaxy Note-telefoons, maar wordt ondertussen ook ondersteund door de Galaxy S21 Ultra en verschillende Samsung tablets. De uitbreiding naar opvouwbare smartphones lijkt dus een logische volgende stap te zijn.

Ontwikkeling van de Galaxy Z Fold 3-firmware gestart

Aangezien Samsung dit jaar waarschijnlijk geen nieuwe Galaxy Note-toestel lanceert, zijn alle ogen gericht op de Galaxy Z Fold 3. Langzaamaan duiken er meer vermoedelijke specificaties op. Zo lijkt het erop dat het toestel met minimaal 256GB opslagruimte wordt geleverd. Daarnaast zullen ook Android 11 en One UI 3.5 direct uit de doos aanwezig zijn.

One UI 3.5 wordt de nieuwe versie van Samsungs aangepaste Android-software. Met deze update zullen er enkele nieuwe functies geïntroduceerd worden. Volgens SamMobile, een toonaangevende website op het gebied van Samsung-geruchten, is de firmware voor de Galaxy Z Fold 3 nog in ontwikkeling. Als dit waar is, heeft Samsung nog voldoende tijd om eventuele wijzigingen door te voeren voor de onthulling.

Het is nog niet duidelijk wanneer de onthulling van de Galaxy Z Fold 3 plaatsvindt. Vorig jaar kondigde Samsung de Galaxy Z Fold 2 in augustus aan.

