‘Galaxy Z Fold 3 kost 1899 euro, Z Flip 3 te koop vanaf 1099 euro’

De prijzen van alle nieuwe apparaten die Samsung gaat presenteren tijdens Galaxy Unpacked 2021 liggen op straat. Zo weten we de vermoedelijke Galaxy Z Fold 3-prijs, maar ook die van de Z Flip 3, Galaxy Watch 4 en de nieuwe Galaxy Buds.

Galaxy Z Fold 3 prijs: vanaf 1899 euro

Volgende week, op 11 augustus, is het tijd voor Samsung Galaxy Unpacked 2021. We weten dankzij verschillende teasers van Samsung dat we daar de Galaxy Z Fold 3 gaan zien. Via de bekende lekker Evan Blass zijn daarvan nu ook de vermeende prijzen gedeeld, zodat we weten wat het toestel gaat kosten.

Blass spreekt over twee modellen die respectievelijk 1899 en 1999 euro kosten. Details over de verschillen daartussen noemt hij niet, maar het gaat vermoedelijk om de hoeveelheid opslagruimte. Let wel op dat de genoemde prijzen op onze markt nog iets anders kunnen zijn; een gevolg van verschillen in het belastingtarief.

De Galaxy Z Fold 2 kostte bij release trouwens ook 1999 euro. Interessanter is de vermoedelijke prijs van de Samsung Galaxy Z Flip 3. Volgens de betrouwbare bron komen daar ook twee versies van op de markt met prijzen van 1099 en 1149 euro.

Exacte verschillen van die modellen noemt hij niet, maar daar zal het ook gaan om de hoeveelheid opslag. De originele Galaxy Z Flip kwam op de markt voor de adviesprijs van 1499 euro voor het model met 256GB opslag.

Ook nieuwe smartwatch en draadloze oordopjes

De twee smartphones zijn niet de enige producten die Samsung tijdens het evenement onthult. Zo gaan we daar ook de nieuwe Galaxy Watch 4-serie zien, de opvolgers van de Watch 3. Het model met een kast van 46 millimeter kost volgens de bron 309 euro, terwijl het klassieke model met 42 millimeter-kast 279 euro moet opleveren. Tot slot deelt hij de vermoedelijke prijs van de Samsung Galaxy Buds 2 en die wordt 159 euro.

