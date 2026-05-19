‘Galaxy Z Fold 8 lichter dan ooit, maar krijgt wel grotere accu’

Vouwtoestellen zijn hartstikke handig vanwege hun grote scherm, maar het extra gewicht daarentegen is wel vervelend. Volgens geruchten werkt Samsung hard om de Galaxy Z Fold 8 extra licht en dun te maken.

Race naar beneden: lichtste en dunste Fold ooit?

Met een gewicht van 253 gram was de Galaxy Z Fold 5 uit 2023 bepaald niet licht. Nieuwere generaties deden het al beter, zoals de Fold 6 (239 gram) en Fold 7 (215 gram). Het eind lijkt echter nog niet in zicht. Althans, als we een gerucht mogen geloven dat momenteel rondgaat: Samsung zou de aankomende Galaxy Z Fold 8 lichter dan ooit maken.

De bekende Koreaanse blogger yeux1122 heeft dit nieuws gelekt. Hij noemt geen exact getal, maar andere bronnen uit de techwereld komen met schattingen tussen de 200 en 210 gram.

In het beste geval is de nieuwste vouwtelefoon dus zo’n 15 gram lichter dan de Fold 7. Er gaan ook geruchten dat de Fold 8 in uitgevouwen toestand slechts 4,1 millimeter dik zal zijn, tegenover 4,2 millimeter bij de Fold 7.

Andere specs gelekt: flinke upgrade accu

Mocht de Fold 8 inderdaad lichter worden, dan zou dat een hele prestatie zijn. Zeker omdat de telefoon naar verluidt een batterij van 5000 mAh krijgt, een mooie stijging ten opzichte van de 4400 mAh-accu in de Fold 7.

Lichter worden terwijl de capaciteit toeneemt, suggereert dat Samsung druk aan het sleutelen is. De nieuwste generatie zou ook nog eens met 45W in plaats van 25W opgeladen moeten kunnen worden.

Deze upgrades zullen vast een flink prijskaartje hebben, maar veel consumenten zijn bereid om voor verbeterde laadprestaties te betalen. En lichtere en dunnere telefoons zijn over het algemeen ook populair. Samsung zal de Fold 8 naar verwachting op 22 juli onthullen tijdens een Unpacked-evenement. De Z Flip 8 en de geruchten Z Fold 8 Wide zijn daar waarschijnlijk ook aanwezig.

Samsung heeft nog geen officiële (gewichts)gegevens voor de Galaxy Z Fold 8 bekendgemaakt. Wel komen er elke week geruchten naar buiten. Die lees je hier terug.