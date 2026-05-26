‘Galaxy Z Fold 8 Ultra gelekt: nieuwe naam voor ander toestel’

Volgens een gerucht komt Samsung met een nieuwe foldable genaamd ‘Galaxy Z Fold Ultra’. Je zou denken dat die bedacht is om de strijd aan te gaan met de iPhone Ultra van Apple. Maar, niets is minder waar.

Drie vouwtoestellen op komst

Al een tijdje gaat het gerucht dat Apple’s eerste opvouwbare telefoon niet de iPhone Fold, maar de iPhone Ultra gaat heten. Saillant is dat recent de naam ‘Galaxy Z Fold 8 Ultra’ opgedoken, wat logischerwijs de concurrent van Samsung zou zijn in de markt met premium vouwtoestellen. Dit klopt echter niet. De Ultra van Samsung zou geen compleet nieuwe toestelvorm zijn, maar een andere naam voor de Galaxy Z Fold 8.

Om er nog enigszins iets van te snappen, moeten we even terug naar de basis. De algemene verwachting is dat Samsung in juli (tijdens het Unpacked-evenement) met drie nieuwe telefoons komt.

Galaxy Z Flip 8 (opvolger van de Galaxy Z Flip 7)

Galaxy Z Fold 8 (opvolger van de Galaxy Z Fold 7)

Galaxy Z Fold 8 Wide (nieuw toestel)

Ultra als rebranding van de Z Fold 8?

De bekende lekker Ice Universe beweert nu dat Samsung volgend jaar de Galaxy Z Fold 8 Ultra aan zijn assortiment toevoegt. Niet een breder toestel ontworpen om te concurreren met de iPhone Ultra, maar als een rebranding van wat we dachten dat de standaard Galaxy Z Fold 8 zou zijn.

Dan nog even over de Galaxy Z Fold 8 Wide (mocht die zo gaan heten). Dit wordt naar verwachting een toestel met twee camera’s achterop en een batterij van 4800 mAh. De opvolger van de Galaxy Z Fold 7 krijgt daarentegen drie camera’s aan de achterzijde en een iets grotere accu van 5000 mAh.

Als bovenstaande specificaties kloppen, is het logisch dat Samsung de ‘Wide’ niet de ‘Ultra’ gaat noemen. Inferieure specificiaties vergeleken bij de gewone Fold 8 verdienen niet de toevoeging Ultra. Met de nieuwste info komen we tot een ander rijtje dan hierboven:

Galaxy Z Flip 8 (opvolger van de Galaxy Z Flip 7)

Galaxy Z Fold 8 (bredere opvouwbare telefoon die het moet opnemen tegen de iPhone Ultra)

Galaxy Z Fold 8 Ultra (directe opvolger van de Galaxy Z Fold 7, groter en smaller)

Waarschijnlijk zal binnenkort alles op zijn plek vallen. Tot die tijd kunnen we ons nog vermaken met alle geruchten over namen en naamswijzigingen.