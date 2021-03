Samsung werkt aan een nieuwe tablet-achtige smartphone in de Galaxy Z Fold-reeks, met twee scharnieren in plaats van één. Op deze manier kan Samsung de smartphone dubbel opvouwen.

Gerucht: nieuwe Galaxy Z Fold vouwt niet één, maar twee keer

Als je een scherm kan opvouwen, dan kan dat ook twee keer. Dit lijkt het team van Samsung te denken, aangezien het bedrijf volgens een gerucht van Nikkei werkt aan een smartphone met twee scharnieren. Hierdoor krijgt het scherm een dubbele vouw. De Samsung Galaxy Z Fold 2, het huidige opvouwbare topmodel van Samsung, vouwt één keer dubbel.

Volgens de bron hoopt Samsung de dubbelvouwende smartphone nog voor het einde van 2021 te introduceren. Nu is bevestigd dat de Samsung Galaxy Note 20 Ultra dit jaar geen opvolger krijgt, kan Samsung alle aandacht voorlopig vestigen op nieuwe smartphones in de Z Fold- en Z Flip-reeks.

Bestaande patenten wijzen al langer op smartphone met twee scharnieren

Er bestaan al patenten die een dergelijke Samsung-smartphone laten zien. Mocht het uiteindelijke apparaat lijken op deze patenten, dan wordt de scheidingslijn tussen tablet en smartphone opnieuw vager. Het scherm van de dubbelvouwende smartphone krijgt volgens Nikkei een beeldverhouding van 16:9. Het is hiermee perfect voor het kijken van films.

Het ontwerp brengt echter ook een aantal nadelen met zich mee. Zo is het apparaat in opgevouwen staat waarschijnlijk aan de dikke kant. Het is verder de vraag hoe goed de accuduur met zo’n fors scherm zal zijn.

Zijn opvouwbare smartphones de toekomst?

Steeds meer fabrikanten wijden zich aan het produceren van opvouwbare smartphones. Samsung startte de trend in 2019, met de introductie van de Samsung Galaxy Fold. Huawei kwam rond die tijd met de Huawei Mate X en Motorola bracht de opvouwbare Motorola Razr uit. Inmiddels hebben al deze modellen alweer een opvolger gekregen.

Naast opvouwen zijn er andere manieren om een groot scherm in een compacte smartphone te stoppen. Oppo kwam onlangs met een oprolbare conceptphone; de Oppo X 2021. De redactie van Android Planet kon even met het futuristische toestel aan de slag. Je leest meer in onze hands-on van de Oppo X 2021.

