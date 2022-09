Game-over: streamingflop Google Stadia stopt ermee

Begin januari 2023 trekt Google de stekker uit Stadia. De dienst om games te streamen is daardoor slechts enkele jaren actief geweest. Waarom is Google er klaar mee?

Google Stadia stopt: dit is er aan de hand

Google Stadia is een streamingdienst voor games, die je via servers van Google op allerlei apparaten speelt. Zodoende hoef je zelf geen krachtige en prijzige computer of console te hebben staan om te spelen. Vanaf 18 januari 2023 is het game-over voor de dienst, want de zoekgigant heeft besloten om er niet meer mee door te gaan.

In een blogpost stelt Google dat de dienst niet het aantal bezoekers trok waar men op had gehoopt, maar exacte cijfers worden niet genoemd. Google gaat iedereen terugbetalen die hardware en software hebben aangeschaft, mits dat is gedaan in de Google Store of Stadia Store. Laatstgenoemde is per direct gesloten. Eind januari volgend jaar moeten alle terugbetalingen geregeld zijn en hardware hoeft niet te worden teruggestuurd.

Pro-gebruikers van Stadia krijgen geen geld terug, zo laat Google weten. Leden daarvan betalen een vast bedrag per maand, waardoor ze games in een hogere resolutie en met 60 frames per seconde kunnen spelen. Tevens kreeg je als betalend lid maandelijks toegang tot verschillende gratis nieuwe games.

Techniek in de toekomst gebruikt bij andere diensten

De technologie achter de dienst werkt wel goed, zo geeft Google aan. Daarom verwachten we dit terug te gaan zien bij andere diensten van het bedrijf, zoals YouTube of augmented reality-apps.

Stadia eindigt zoals veel diensten en apps van de zoekgigant op het zogenaamde Google Graveyard. Stadia werd in 2019 gelanceerd voor het grote publiek, maar wel in een beperkt aantal landen. Eind 2018 werd gestart met de uitrol van een testversie. Tot slot werd het vanaf 2020 mogelijk om ook gratis gebruik te maken van Stadia, maar dan moest je wel de games kopen die je wilde spelen.

