Gebruikers kunnen games in Netflix-app uitproberen

Netflix bevestigde eerder dit jaar plannen te hebben om mobiele games in de Netflix-app te integreren. Nu test het bedrijf de eerste geïntegreerde games onder Netflix-gebruikers in Polen.

Lees verder na de advertentie.

Gamen kan straks via de Netflix-app

Het Poolse Twitter-account van Netflix heeft getweet dat Netflix-gebruikers via hun Android-smartphone toegang hebben tot twee mobiele games. De games hebben betrekking tot de populaire Netflix-serie ‘Stranger Things’.

Volgens NetflixGeeked zijn de games inbegrepen bij een Netflix-lidmaatschap. Ze bevatten geen advertenties of in-app aankopen. Dit maakt de dienst vergelijkbaar met Apple Arcade. De beschikbare games zijn al een paar jaar downloadbaar buiten de Netflix-app. Hierdoor voelt de toevoeging van de spellen in de app een beetje overbodig.

In de tweet geeft Netflix echter aan dat het een hele vroege versie van de dienst betreft. We kunnen dus aannemen dat de games in de toekomst wél gewoon exclusief beschikbaar worden voor Netflix-gebruikers. Hierover heeft Netflix echter nog niets bevestigd.

Netflix wil nieuwe gamedienst starten

In een presentatie in juli 2021 gaf Netflix wat duiding over de aankomende plannen. Mobiele games kwamen toen al aan bod. Het bedrijf noemde dat er eerder ‘pogingen rondom interactiviteit’ waren gedaan. Deze pogingen vielen blijkbaar in de smaak, aangezien de gamedienst nu langzaam tot leven komt.

Of Netflix daarmee de ambitie heeft om de strijd aan te gaan met bijvoorbeeld Google Play Pass is nog de vraag. Bij die dienst van Google kun je voor een vast bedrag per maand aan de slag met tientallen games, uiteraard zonder advertenties. Toen werd ook gezegd dat de Netflix-gamedienst ergens in 2022 zou verschijnen, iets wat we nog moeten afwachten.

In het kader van Netflix: wist dat Android Planet elke week de beste Chromecast-kijktips voor je selecteert? Daarin nemen we natuurlijk het aanbod mee van Netflix, maar ook van andere diensten zoals Disney Plus of YouTube.

Meer Netflix-nieuws: