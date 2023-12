Chromebooks en games in 2023: steeds beter

Fabrikanten van Chromebooks én Google zelf hebben dit jaar allesbehalve stilgezeten. Met nieuwe features, krachtigere hardware en een toffe advertentie tijdens de Game Awards lijkt de Chromebook steeds vaker geschikt voor games.

Chromebook Plus

Dit jaar kwam Google met een nieuwe categorie Chromebooks: de Chromebook Plus-lijn. Met snellere hardware en exclusieve features, waaronder het gebruik van AI, kwam de spotlight weer terug op laptops die op Chrome OS draaien.

Er kleeft voor fabrikanten een aantal eisen aan het maken van een Chromebook Plus. Zo is minimaal een Intel Core i3-processor van de 12e generatie of een AMD Ryzen 3 7000-processor benodigd. Ook moet de Chromebook ten minste 8GB RAM en 128GB opslag bevatten, een webcam met minimaal full-hd-resolutie, een scherm van 1920 bij 1080 pixels of hoger en wifi 6.

Chromebooks voor games

Er zijn verschillende nieuwe Chromebooks uitgebracht in 2023 die zich focussen op gaming. Zo is er bijvoorbeeld de Acer Chromebook Gamer 516 GE, welke met een Intel i7 van de twaalfde generatie is uitgerust. Ook bevat deze een ips-scherm met 120Hz-verversingssnelheid, een 256GB SSD en een interne grafische kaart van Intel, de Iris Xe G7.

Daarnaast zijn er verschillende Chromebooks van Asus en Lenovo uitgebracht die genoeg in hun mars hebben om diensten zoals Nvidia GeForce Now en Xbox Game Pass te draaien. De één uiteraard met een mooier scherm dan de ander, maar de mogelijkheid is er.

Tijdens de Game Awards van dit jaar was een commercial te zien waarop gamers Cyberpunk 2077 mochten spelen. Deze titel staat erom bekend behoorlijk veel te eisen van de hardware. Achteraf werd onthuld dat er in de computerkast een Acer Chromebook Plus 516 GE verborgen zat en dat ze via gaming-clouddienst Nvidia’s GeForce Now speelden.

Google heeft beloofd dat elke Chromebook Plus, inclusief modellen die aan de eisen van het Plus-label voldoen, tien jaar lang updates ontvangt. Eerder was dit acht jaar. Chromebooks uit 2021 of nieuwer krijgen automatisch het verlengde updatebeleid.

Ideaal, want dat zorgt ervoor dat de Chromebooks nog lang vlot kunnen draaien en dus ook langer gebruikt kunnen worden voor games. Je wil een veilige laptop waarop je games kan spelen, zonder daarvoor in te moeten leveren op snelheid en software. Met het verlengde updatebeleid is dat bij Chromebooks nu nog meer gegarandeerd.

