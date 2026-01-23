Dit kun je met een Garmin, wat niet lukt met een andere smartwatch

Mensen die veel sporten, dragen vaak een slim horloge van Garmin in plaats van een smartwatch van een ander merk. Deze voordelen biedt Garmin vergeleken met de concurrentie.

Dit kun je met een Garmin: veel voordelen

Ben je op zoek naar een smartwatch of fitnesstracker, dan kom je al snel terecht bij een Galaxy Watch, Pixel Watch of Fitbit. Toch is Garmin ook een populair merk. Fanatieke sporters en outdoorliefhebbers zweren erbij.

Zeker vergeleken met stijlvollere modellen van de concurrentie hebben Garmin-horloges vaak een wat lompe uitstraling. Ook hangt er geregeld een hoger prijskaartje aan een Garmin dan aan zijn slimme collega’s. Maar, de wearables bieden wel degelijk unieke voordelen.

1. Fitness staat op één

Praktisch elke smartwatch biedt de mogelijkheid om je gezondheid en sportactiviteiten bij te houden. Toch is dat meestal maar één van de vele functies en niet het hoofddoel van een slim klokje. De smartwatches van Garmin kun je meer zien als sporthorloges die je ook als normale smartwatch kunt gebruiken.

Bijvoorbeeld om berichten op te ontvangen, te bellen of contactloos mee te betalen. Alles bij Garmin draait om fitness en gezondheid en dat merk je in het gebruiksgemak tijdens het sporten.

2. Meer metingen

Ben je iemand die echt fanatiek sport, met vooral een goede dosis cardio? Dan is een Garmin-horloge interessant vanwege de vele metingen die de wearable doet. Zeker als je de smartwatch combineert met een hartslagmeter om je borst heen.

Sport jij meer casual, dan kunnen al die mogelijkheden en cijfertjes juist overweldigend zijn. Een simpele app of een fitnesstracker is dan waarschijnlijk genoeg voor je.

3. Minder vaak opladen

Hoewel je fitnesstrackers meestal wel een weekje kunt dragen voordat de accu opgeladen moet worden, is het bij smartwatches nog steeds de standaard dat het horloge dagelijks (of om de dag) aan de lader legt. Met een Garmin kun je dagenlang door, waardoor de wearable bijvoorbeeld geschikt is om te dragen tijdens een flinke wandeling in combinatie met wildkamperen.

4. Design is niet voor niets

Terwijl menig andere smartwatch de focus legt op minimalisme met zo weinig mogelijk fysieke knoppen, zitten de meeste Garmin-horloges juist vol met knopjes. Als het regent, als je zweet of in beweging bent, blijven fysieke knoppen een stuk fijner werken vergeleken met een touchscreen. Ook kunnen Garmin-horloges over het algemeen goed tegen een stootje.

Zaken om rekening mee te houden

Zoals je bij de vier punte hierboven al kon lezen, biedt Garmin veel voor de sportieveling. Toch zitten er ook wat nadelen aan de klokjes, te beginnen met de prijs.

Wel duurder

Naast dat het design je mogelijk niet ligt, zijn Garmin-horloges ook niet goedkoop. Zo is de Fenix 8 momenteel vanaf 789,99 euro verkrijgbaar en de Enduro 3 zelfs vanaf 899,99 euro. Ter vergelijking: voor de nieuwste Galaxy Watch betaal je momenteel € 218,95.

Dat is niet voor niets. Je betaalt bij Garmin eenmalig voor de complete, uitgebreide software, terwijl je bijvoorbeeld bij Fitbit nog een abonnement op Fitbit Premium moet nemen. Ook worden Garmin-horloges relatief lang ondersteund, waardoor je niet na een paar jaar weer een nieuw horloge hoeft te kopen.

Modellen

De Enduro 3 kan in gps-modus 320 uur draaien en opgeladen worden met zonne-energie. Het horloge heeft zelfs een zaklamp. Niet elke Garmin-smartwatch is echter zo duur. Voor elke prijscategorie is er wel iets te vinden. Zo is de Instinct E een ‘budget’-sporthorloge voor 299,99 euro, maar dan krijg je onder andere geen amoledschermpje. De Forerunner is nog iets goedkoper, maar die is puur voor hardlopers bedoeld. Je moet dus goed kijken wat je wensen zijn en daar het juiste model bij zoeken.

In onze toplijsten van smartphones komt Garmin ook regelmatig voor. Klik hieronder om meer over deze twee populaire modellen te lezen.

Conclusie: Garmin of toch wat anders?

Het mag inmiddels wel duidelijk zijn dat Garmin zich echt richt op fanatieke sporters. Ben je iemand die er meerdere keren per week op uit gaat om je hardlooprecord te verbeteren, of op een andere manier aan de gezondheid van je hart en spieren werkt: neem dan eens een kijkje bij Garmin.

Ben je echter meer een incidentele sporter en vind je het belangrijker dat je smartwatch een uitbreiding is van je smartphone vol met leuke functies? Ga dan voor een Galaxy Watch, Pixel Watch of andere smartwatch. Wil je wel sportprestaties meten, maar niet zo’n groot horloge om je pols: dan is de fitnesstracker de beste optie. Maar vergeet ook de nieuwste categorie niet: de slimme ring.