WhatsApp nu beschikbaar op veel smartwatches van Garmin

Garmin heeft een speciale WhatsApp-app uitgebracht voor veel van zijn smartwatches. Daarmee blijf je zonder smartphone verbonden met je vrienden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Garmin voegt WhatsApp toe aan smartwatches

Wie een smartwatch van Garmin om zijn pols heeft, kan mogelijk eindelijk aan de slag met WhatsApp. Het bedrijf heeft een speciale app in zijn Connect IQ Store geplaatst, waarmee bezitters de populaire berichtendienst kunnen gebruiken. Hij is volgens Garmin beschikbaar voor ‘bepaalde’ horloges uit de Fenix, Forerunner, Venu en Vivoactive series. Welke dat precies zijn, vermeldt men helaas niet. Je zult dus zelf even moeten kijken of jouw klokje tot de gelukkigen behoort.

Vrijwel alle populaire functies zijn aanwezig. Je kunt recente berichten en groepschats zien en reageren met het ingebouwde toetsenbord op de horloges. Ook is het mogelijk om met emoji’s op berichten te reageren en inkomende telefoontjes te spotten.

Op veel andere smartwatches, bijvoorbeeld die van Samsung en OnePlus, was WhatsApp overigens al veel langer te gebruiken. Ieder horloge dat op Wear OS draait, heeft toegang tot de Play Store waarin deze app gewoon te downloaden is. Op horloges met een ander besturingssysteem, zoals die van Garmin, is dat minder vanzelfsprekend. Het is dan niet altijd mogelijk om zelf apps te installeren.

Meer over smartwatches van Garmin

Garmin biedt veel verschillende smartwatches aan, vooral in het hogere prijssegment. Ze zijn met name gericht op sporters die accurate inzage willen in hun work-outs en lichaamsfuncties. Daarnaast hebben ze vaak een fraaie en robuuste uitstraling. Populaire modellen zijn onder meer de Garmin Venu 4 en de Garmin Fenix 8 Pro. In de ‘Vivoactive’-serie vind je iets voordeligere modellen. Denk bijvoorbeeld aan de Garmin Vivoactive 6, die je koopt voor € 257,95.

Heb je al gecheckt of WhatsApp beschikbaar is op jouw smartwatch van Garmin? Laat het weten in de reacties, daar hebben andere gebruikers ook iets aan!