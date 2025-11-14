WhatsApp-gebruikersnamen komen eraan: zo gaat het werken

De afgelopen twee jaar horen we steeds meer over de introductie van WhatsApp-gebruikersnamen. Dit moet dé oplossing worden om gemakkelijk en veilig je telefoonnummer te delen. Nu is er meer bekend.

Het nut van gebruikersnamen op WhatsApp

Het is een flinke puzzel voor WhatsApp; het ontwikkelen van persoonlijke gebruikersnamen in de berichten-app. Updates over deze feature druppelen geregeld binnen. Nu is bekend geworden dat deze functie er volgend jaar echt gaat komen.

Het idee erachter is dat gebruikers een unieke gebruikersnaam voor hun account kunnen instellen. Hierdoor hoef je geen persoonlijke info (zoals je telefoonnummer) te delen wanneer je je contactgegevens met een nieuwe contactpersoon deelt.

Gebruikersnaam van social media reserveren

Voordat de functionaliteit echt live gaat, kunnen gebruikers al een unieke gebruikersnaam reserveren. Om dit nog eens extra te promoten, heeft WhatsApp de handen ineengeslagen met Meta.

Dit betekent dat je je huidige gebruikersnamen op Facebook en Instagram kan claimen voor WhatsApp, zodat deze overal hetzelfde is. Vooral voor personen met een populaire naam op deze social media-platformen is dit een fijn vooruitzicht.

Als je eenmaal een gebruikersnaam hebt gereserveerd, dan kan niemand anders die meer kiezen. Het is wel noodzakelijk om te verifiëren dat jij je gekozen gebruikersnaam inderdaad al bezit op Facebook of Instagram.

De koppeling is een strategie waarbij profielen gelinkt worden. Dit gaat beide kanten op werken: je kunt straks je Instagram-profiel linken aan je WhatsApp-profiel en vice versa. Hierdoor kunnen je contacten gemakkelijk doorklikken van het ene profiel naar het andere.

Extra veiligheid en regels

Voor nog meer veiligheid wordt gesproken over het instellen van een speciale pincode. Het idee is dat jij die code instelt en dat contacten die voor eerst contact met je zoeken, die code moeten invullen. Pas daarna zouden ze in contact met je kunnen komen. Dit zou spam en andere ongewilde berichten tegen moeten gaan.

Uiteraard kun je niet alle gebruikersnamen kiezen. De volgende regels zijn al bekend, dus houd daar alvast rekening mee bij het bedenken van je toekomstige WhatsApp-gebruikersnaam. Gebruikersnamen …

mogen niet beginnen met ‘www’ en niet eindigen met een domein als ‘.com’;

moeten minstens één letter bevatten;

mogen alleen kleine letters, cijfers, punten en underscores bevatten;

mogen niet beginnen of eindigen met een punt;

moeten een lengte hebben tussen de 3 en 30 tekens.

De gebruikersnamen komen er hoogstwaarschijnlijk uit te zien als @gebruikersnaam. Deze vorm kennen we natuurlijk al van apps als Instagram en Telegram.

