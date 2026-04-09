Gebruikersnamen op WhatsApp zijn er: zo check je of jij het al hebt

Na jaren van geruchten, lekken en testversies, is de uitrol van gebruikersnamen op WhatsApp dan eindelijk begonnen. Lees er alles over en check of jij de nieuwe functie ook al hebt!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gefaseerde uitrol gebruikersnamen begonnen

Al sinds 2023 lezen we nieuws over de komst van gebruikersnamen op ’s werelds populairste chat-app. Die lange aanloop was volgens Meta nodig voor een stabiele en veilige ervaring. De code van de app is naar verluidt meermaals bijgewerkt om te zorgen dat alle bestaande functies blijven werken in combinatie met de gebruikersnamen.

Het idee achter de nieuwe functie is dat gebruikers een unieke gebruikersnaam voor hun account kunnen instellen. Hierdoor hoeft geen persoonlijke info (zoals je telefoonnummer) meer gedeeld te worden wanneer je je gegevens met een nieuwe contactpersoon deelt. De uitrol is dus nu in gang gezet, maar op dit moment kan slechts een handjevol gebruikers er echt mee aan de slag.

Zo check je of jij de functie nu al hebt!

Waarschijnlijk ben je hartstikke benieuwd of jij in de selecte groep zit om nu al een persoonlijke gebruikersnaam in te kunnen stellen. Dat check je zo.

Pak je telefoon erbij en open WhatsApp; Tik op de drie puntjes bovenin om de instellingen te openen; Als jij deel uitmaakt van de eerste groep die de functie heeft, zie je hier het nieuwe kopje ‘Gebruikernaam’; Heb je deze optie? Tik erop om een gebruikersnaam aan te maken. Dit proces is eenvoudig, je wordt stap voor stap geholpen. De naam die je kiest, mag nieuw zijn. Of je kiest de naam die je momenteel al op Facebook of Instagram gebruikt.

Zodra je gewenste gebruikersnaam is gekozen en bevestigd, wordt deze gekoppeld aan je account. Is de functie voor jou nog niet beschikbaar? Kijk dan even of er een update van WhatsApp voor je klaarstaat. Installeer deze en volg het stappenplan opnieuw.

De spelregels nog even op een rijtje

Moet je nog even geduld hebben? Denk dan alvast na over welke gebruikersnaam je straks zou willen. Het spreekt voor zich dat je niet alle namen kunt kiezen. De volgende regels zijn tijdens het schrijven van dit artikel bekend. Gebruikersnamen …

mogen niet beginnen met ‘www.’ en niet eindigen met een domein als ‘.com’;

moeten minstens één letter bevatten;

mogen alleen kleine letters, cijfers, punten en underscores bevatten;

mogen niet beginnen of eindigen met een punt;

moeten een lengte hebben tussen de 3 en 35 tekens;

moeten nog beschikbaar zijn op alle Meta-platforms om te kunnen worden geclaimd.

Extra beveiligingslaag mogelijk

Voor extra privacy kunnen gebruikers na het kiezen van een gebruikersnaam ook een code instellen. Deze viercijferige code is vereist wanneer iemand voor het eerst contact met je opneemt. Alleen mensen die de code kennen, kunnen met je appen. Dit zorgt dus voor een extra beveiligingslaag. Als je geen code instelt, kan iedereen die jouw exacte gebruikersnaam kent, contact met je proberen op te nemen.

Aangezien de ondersteuning van de functie nu al bij een aantal gebruikers is uitgerold, zal deze naar verwachting in de komende maanden voor het grote publiek beschikbaar komen. Houd WhatsApp dus in de gaten en zorg dat je de nieuwste versie hebt.

