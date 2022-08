Gebruikersreviews op Android Planet: deel je recensie en maak kans op een Bol.com-bon

Heb jij al een review van jouw (nieuwe) smartphone of gadget achtergelaten op Android Planet? Als je dit de komende tijd doet, maak je kans op een Bol.com-bon. Lees hier hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruikersreviews op Android Planet

We hebben sinds kort iets nieuws op Android Planet: gebruikersreviews. De redactie van Android Planet publiceert regelmatig uitgebreide recensies van de nieuwste smartphones (en andere gadgets), maar we zijn ook benieuwd naar wat jij van toestellen vindt.

Misschien heb je onlangs een nieuwe smartphone gekocht en wil je jouw bevindingen met anderen (en ons) delen. Of je gebruikt al een tijdje een telefoon, tablet of andere gadget en weet inmiddels wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

Voorbeeld van een gebruikersreview op onze website

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je tegen gekke bugs aanloopt die mogelijke dealbreakers zijn, wat handig is om te weten voor potentiële kopers. Naast smartphones kun je natuurlijk ook een review schrijven over je smartwatch, tablet of een andere gadget.

Daarvoor hebben we de gebruikersreviews in het leven geroepen; zodat onze lezers ook van anderen kunnen horen hoe Android-telefoons en andere producten in de praktijk bevallen. Maar, we hebben nu een toffe actie voor de gebruikers die een review op Android Planet achterlaten!

Zo werkt de winactie

Deel je jouw review op de website, dan maak je de komende periode kans op een Bol.com-bon ter waarde van 25 euro. Onder iedere 25 geverifieerde gebruikersreviews verloten we zo’n cadeaukaart. De winnaars maken we bekend op onze social media-kanalen, zoals Facebook en Twitter.

Om in aanmerking te komen voor de Bol.com-bon, dien je zelfgemaakte foto’s aan je review toe te voegen. Dat is nóg waardevoller voor andere lezers en maakt je review completer. Het laat ons en andere lezers bovendien zien dat je het apparaat ook echt in handen hebt.

Belangrijk om te weten: er geldt voorlopig geen einddatum en dus heb je alle tijd om een review te plaatsen – en kans te maken op een waardebon. Mochten we in de toekomst de winactie weer sluiten, dan werken we dit artikel bij met nieuwe informatie. Houd de website dus goed in de gaten!

Zo maak je een gebruikersreview

Het plaatsen van een gebruikersreview is gelukkig heel simpel. Je gaat hiervoor simpelweg naar de productpagina van het apparaat dat jij hebt getest. Onderaan vind je het kopje ‘Gebruikersreviews ‘naam van het toestel’. Klik op de groene knop ‘Schrijf een review’ en het formulier verschijnt op je scherm.

Vervolgens kun je de telefoon, smartwatch, tablet of een ander apparaat beoordelen op verschillende punten aan de hand van een aantal sterren (1 tot en met 5). Ook is er ruimte om een korte toelichting te schrijven, zelf je eigen plus- en minpunten in te vullen én dus je zelfgemaakte foto’s te uploaden.

Wil je meteen aan de slag en een review achterlaten? Gebruik dan de zoekfunctie rechtsboven in de menubalk of zoek je product eenvoudig via onderstaande links die je op weg helpen. Succes en veel plezier met reviewen!

Smartphones | Tablets | Smartwatches | Oordopjes

Samsung | Xiaomi | Oppo | Motorola | Google | OnePlus | JBL | Fitbit | Lenovo | Nokia

Samsung Galaxy S22 | Nothing Phone (1) | OnePlus Nord 2T | Poco F4 | Samsung Galaxy A53