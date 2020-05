Netflix lijkt binnenkort te komen met een nieuwe handige downloadfunctie. Daarmee kun je een gedeeltelijke download van een film of serie alvast kijken, terwijl op de achtergrond het downloaden verder gaat.

Gedeeltelijke download Netflix toch alvast kijken

Via XDA Developers zijn aanwijzingen gevonden in de nieuwste app-versie van Netflix over een nieuwe downloadfunctie. Daarmee wordt het mogelijk om een film of aflevering alvast te kijken, terwijl deze nog niet helemaal is gedownload. Zodoende kun je alvast beginnen met kijken, terwijl de download op de achtergrond nog verder gaat. Dat is fijn als je verbinding niet al te snel of stabiel is, bijvoorbeeld onderweg.

Deze informatie is naar buiten gekomen door een zogenaamde ‘apk-teardown’, waarbij de code van de app uitvoerig is bekeken. In die code zijn verschillende zinnen gevonden zoals: “You’ve reached the end of what’s been downloaded so far. Please connect to the internet to continue watching.” Momenteel is de functie nog niet te activeren of gebruiken, maar de website noemt dat deze functie waarschijnlijk de komende weken wordt uitgerold.

Zo kijk je nu al offline naar Netflix

Content offline bekijken via Netflix kan al sinds 2016, maar dan moet je wel eerst de gehele film of aflevering downloaden. Niet alles is echter te downloaden via de streamingdienst en hoe je daar achterkomt, check je via onderstaande link. Bekijk dan ook gelijk onze onderstaande video, waarin we stap voor stap uitleggen hoe je offline naar Netflix of Disney Plus kijkt.

Lees ook: Zo geniet je offline van Netflix en Disney Plus

Netflix downloaden

Downloaden van Netflix kan makkelijk en snel via onderstaande link. De nieuwe functie is nog niet te gebruiken, maar daar komt waarschijnlijk snel verandering in. Vind jij dit een handige feature die je zeker gaat gebruiken? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel!

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

Lees het laatste nieuws over Netflix