Waarom Google voorlopig geen goedkope Pixel-telefoons uitbrengt

Googles nieuwe Pixel-smartphones zijn duurder dan de voorgangers, maar we hoeven niet te rekenen op goedkope smartphones van het bedrijf. Dit is waarom.

Geen goedkope Google Pixel-telefoons

Als je de nieuwe Pixel 8 in huis wil halen, ben je minstens 799 euro kwijt. Voor de Pixel 8 Pro betaal je zelfs 1099 euro, wat fors meer is dan vorig jaar bij de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. We hoeven echter niet te rekenen op betaalbare budgetsmartphones van Google.

De Duitse website Der Standard ging in gesprek met Google-topman Nanda Ramachandran over de Pixel 8 en toekomstplannen van het bedrijf. Hij laat weten dat het onaannemelijk is dat Google in de toekomst met budgetvarianten van zijn Pixel-smartphones komt.

De zoekgigant zou volgens Ramachandran te veel concessies moeten doen om de belangrijkste Pixel-features te verpakken in een betaalbaar toestel van rond de 200 euro. De Pixels onderscheiden zich door de camera’s, lange software-ondersteuning en AI-features. Google zou dan waarschijnlijk flink moeten besparen op andere onderdelen, zoals de interne hardware en behuizing.

De Google-medewerker vindt het daarnaast logisch dat de Pixel 8 (150 euro) en Pixel 8 Pro (200 euro) flink duurder zijn dan de Pixels van vorig jaar. Hij geeft aan dat de smartphones op bijna alle vlakken zijn verbeterd en veel langer updates krijgen. Google belooft zijn nieuwste telefoons maar liefst zeven jaar te ondersteunen, wat ook kosten met zich meebrengt.

Google verkoopt overigens wel een betaalbaar alternatief in de vorm van de Pixel 7a. Deze smartphone is met een adviesprijs van 509 euro echter alsnog niet goedkoop. Het bedrijf brengt volgend jaar vermoedelijk een opvolger uit: de Pixel 8a. Onlangs doken de eerste foto’s van dit toestel op.

Pixel 8 en Pixel 8 Pro

De Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn onlangs tijdens het Made by Google 2023-evenement uit de doeken gedaan. De toestellen zijn vanaf aanstaande donderdag (12 oktober) in Nederland en België te koop en verschijnen in verschillende kleuren en geheugenconfiguraties.

De smartphones hebben een snellere Tensor G3-processor, fellere schermen, verbeterde camera’s en een aangepast design. De Pixel 8 valt bijvoorbeeld op door de compacte behuizing. Het scherm is ‘slechts’ 6,2 inch groot en daardoor makkelijker met één hand te bedienen. De Pixel 8 Pro heeft een fors 6,7 inch-display.

Binnenkort verschijnen de uitgebreide reviews van de nieuwe Pixel-smartphones op Android Planet. Neem tot die tijd een kijkje in de Google Pixel 8 (Pro) preview, waarin we onze eerste bevindingen met je delen. Check ook de artikelen hieronder voor meer over de Google-toestellen.