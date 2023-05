‘Pixel 7a is de allerlaatste Pixel a-smartphone van Google’

Een goedkopere smartphone met dezelfde snelle hardware: dat zijn de Pixel a-smartphones in een notendop. Volgens geruchten maakt Google echter een eind aan deze betaalbare toestellen. Lees hier hoe het zit.

‘Geen Google Pixel 8a meer na 7a’

De afgelopen maanden regent het geruchten over de Google Pixel 7a. De smartphone komt binnenkort uit en is de goedkopere variant van de Pixel 7. Zo is er op een aantal onderdelen bespaard, maar is ‘ie wel uitgerust met dezelfde snelle Tensor G2-chip van Google.

Bronnen komen echter met verontrustend nieuws. De Google Pixel 7a zou namelijk de laatste a-smartphone van de fabrikant kunnen zijn. Yogesh Brar – een bekende telecominsider – plaatste een bericht over de 7a op Twitter. Daarin vertelt hij hoe de prijsstijging van de Pixel 7a invloed kan hebben op de toekomst van Pixel a-telefoons.

De Pixel 7a verschijnt waarschijnlijk als eerste a-model met een 90Hz scherm, draadloos opladen en – zoals benoemd – dezelfde snelle Tensor-chip. Daardoor ligt het verwachte prijskaartje een stuk dichterbij de regulier Pixel 7. De adviesprijs van de 7a is met 550 euro ‘maar’ 100 dollar goedkoper dan die van de Pixel 7, maar die smartphone daalt in prijs. Hoewel de Pixel 7a mindere camera’s heeft en een plastic achterkant, lijken de toestellen dus erg op elkaar.

Volgens Brar is dit de reden dat we volgend jaar geen Pixel 8a hoeven te verwachten. In plaats daarvan zou Google zich focussen op een reguliere smartphone, een Pro-model en een vouwtelefoon in de vorm van de Pixel Fold. Brar speculeert dus vooral over de toekomstige strategie van Google. Er is nog niets officieel bekend.

Dit verwachten we van de Pixel 7a

De Google Pixel 7a wordt de opvolger van de Pixel 7 en 7 Pro. Hij ziet er bijna hetzelfde uit als zijn broers met een flinke camerabalk aan de achterkant. Daar is een 64 megapixel-hoofdcamera aanwezig met optische beeldstabilisatie. De tweede lens is een groothoeklens. Daarmee fotografeer je nog meer in één beeld. Deze heeft een resolutie van 12 megapixel.

De batterij heeft een grootte van 4400 mAh en laadt bedraad op met 20 Watt. Ook draadloos opladen is mogelijk. De smartphone komt met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Zo schakel je soepel tussen verschillende apps en heb je ruimte voor een hoop foto’s, video’s en bestanden.

De Pixel 7a verschijnt in vier kleuren, waaronder één die exclusief online verkrijgbaar is. Dat is ‘Coral’, een soort oranje. Daarnaast is er ook een zwarte, witte of blauwe optie. De smartphone draait natuurlijk op Android 13 en krijgt jarenlang software-ondersteuning.

We weten pas echt hoe duur de smartphone zal zijn na de aankondiging op Google I/O. Dat ontwikkelaarsevenement vindt plaats op 10 mei 2023 en begint om 19.00u Nederlandse tijd. We verwachten dat de Google Pixel 7a daar officieel gepresenteerd wordt. Benieuwd wat Google de komende jaren aan tech uitbrengt? Check dan de volledige roadmap.

