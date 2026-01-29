‘Geen Nothing Phone (4) in 2026, wel betere Phone (4a) op komst’

Topman Carl Pei van Nothing heeft in een recent interview de hoop op een nieuw vlaggenschip weggenomen. Toch hoeven fans niet te treuren, want om met de woorden van Pei te spreken: ”we’re cooking something”.

Phone (3) blijft nieuwste vlaggenschip

De ceo van Nothing onthult dat er in 2026 geen nieuw vlaggenschip komt als opvolger van de Phone (3), uitgekomen in juli van vorig jaar. Pei geeft hiermee antwoord op de vraag van liefhebbers van het Britse merk. Die zullen stiekem gehoopt hebben op een nieuw paradepaardje met wellicht een snellere chipset en betere camera’s.

Pei vertelt verder dat hij niets ziet in een strategie waarbij het merk ieder jaar een nieuw vlaggenschip uitbrengt, ongeacht of die beter is dan de vorige. Daarmee lijkt Nothing een andere koers te blijven varen dan merken als Samsung en Google, die wel trouw ieder jaar een nieuw toptoestel (of serie) uitbrengen.

‘Phone (4a) wordt complete evolutie’

Toch hoeven de smartphonebouwers bij Nothing niet stil te zitten, want als we Pei mogen geloven, wordt de aankomende midrange-serie (4a) de moeite waard. Hij spreekt in het interview over een ”complete evolutie ten opzichte van zijn voorgangers, van het scherm tot de camera en de algemene prestaties”.

Helaas horen we geen concrete specificaties van de topman om ons alvast aan te verlekkeren. Met de belofte van ‘premium materialen en gedurfde nieuwe experimenten op het gebied van kleur’ kunnen we evenmin weinig, maar gelukkig zijn daar dan altijd nog de geruchten.

Zo schreven we onlangs dat de Phone (4a) wellicht een betere processor en flinkere batterij gaat krijgen. Als dat waar zou zijn, snappen we de woorden van Pei over een ‘complete evolutie’ ineens een stuk beter. Onze interesse is in ieder geval gewekt. Over de prijs van de Phone (4a) tasten we ook nog in het duister, maar de 12GB/256 GB-versie zou naar verwachting 475 dollar kosten, terwijl je voor de Pro-uitvoering rond de 540 dollar mag neertellen.

Nieuwe functie NothingOS: zelf apps creëren

Pei heeft het in de video ook nog over een nieuwe feature die eraan zit te komen. Met de lancering van de nieuwste softwareversie van het merk, NothingOS 4.0, ligt de focus meer en meer op AI. Zo kun je straks zelf apps en widgets maken via Nothing Playground. Op dit platform kunnen communityleden niet alleen hun eigen creaties bouwen, maar ook aanpassen en uitwisselen.

Deze functie is nog niet uit, maar er wordt gewerkt aan een stabiele release op korte termijn. Let wel: alleen als je een Nothing Phone (3) in je broekzak hebt, kun je straks aan de slag met het maken van apps en widgets. Voor andere toestellen van het merk wordt dit (nog) niet beschikbaar. Als laatste komt het tekort aan chips nog aan bod, waardoor we hogere prijzen voor smartphones kunnen verwachten.

Bekijk het tamelijk hilarische interview met Carl Pei hieronder (vanaf 7:39 gaat het specifiek over producten).

