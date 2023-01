Helaas: er komt waarschijnlijk geen OnePlus 11 Pro dit jaar

Het lijkt erop dat OnePlus dit jaar geen OnePlus 11 Pro uitbrengt. Dat zou betekenen dat we het voorlopig moeten doen met de ‘normale’ OnePlus 11.

‘Geen OnePlus 11 Pro in 2023’

Als je de komende maanden een high-end OnePlus wil kopen, dan ben je aangewezen op de OnePlus 11. Op het Chinese sociale netwerk Weibo laat OnePlus-topman Li Jie namelijk weten dat we geen 11 Pro hoeven te verwachten.

Dat is opvallend, want het bedrijf brengt al jaren Pro-versies van zijn nieuwste smartphones uit. De strategie van de fabrikant is de afgelopen tijd wel iets veranderd. Zo werd vorig jaar alleen de OnePlus 10 Pro uitgebracht en kwam er nooit een ‘normale’ OnePlus 10. Nu kiest de fabrikant er dus voor om juist de Pro-versie achterwege te laten.

De nieuwe OnePlus 11

Het kan overigens wel zijn dat OnePlus later dit jaar alsnog met een nieuwe high-end telefoon komt. Dat zou dan de 11T kunnen zijn, de opvolger van de OnePlus 10T. Deze smartphone is sinds augustus 2022 in Nederland te koop. De 10T is goedkoper dan de 10 Pro, maar ook minder uitgebreid en heeft bijvoorbeeld geen geweldige camera’s.

Nieuw: de OnePlus 11

De OnePlus 11 is deze week officieel onthuld in China. Volgende maand, op 7 februari, vindt de wereldwijde lancering plaats en horen we wanneer de smartphone in Nederland verschijnt. Ook komen we dan te weten wat het nieuwe vlaggenschip gaat kosten. Op Android Planet lees je die dag uiteraard alles over de Nederlandse release.

De OnePlus 11 is één van de eerste Android-telefoons met de Snapdragon 8 Gen 2-chip. Dit is de snelste processor van fabrikant Qualcomm, die we dit jaar in meer high-end smartphones gaan zien. Het toestel heeft daarnaast een 6,7 inch-scherm met een hoge QHD-resolutie (3216 bij 1440 pixels) en ververssnelheid van 120Hz.

De telefoon beschikt verder over in totaal vier camera’s. Drie daarvan zitten er achterop: een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-telelens met 2x optische zoom. De selfiecamera maakt kiekjes in 16 megapixel. Opvallend is dat de OnePlus 11 niet draadloos kan opladen. Ook is de bedrade oplaadsnelheid niet zo goed als bij de 10T: 100 Watt in plaats van 150 Watt.

