Er komt geen OnePlus 8T Pro aan. In plaats daarvan brengt het Chinese bedrijf later dit jaar maar één variant uit, de ‘gewone’ OnePlus 8T. Een Pro-variant blijft dit jaar compleet achterwege.

Gerucht: Geen OnePlus 8T op komst

Dat claimt de doorgaans betrouwbare techjournalist Max J. op Twitter. De insider plaatste een nogal cryptische tweet van het woord “Kebab2” met daar een rood stopbord doorheen.

Vervolgens vroeg één van zijn volgers of dit betekent dat de OnePlus 8T Pro geschrapt is, waarop de Duitse techinsider bevestigend antwoordde. Kebab2 komt in de wandelgangen al langer voorbij als mogelijke projectnaam van het nieuwe OnePlus-toestel.

Het is onduidelijk op welke bron Max J. zijn claim baseert. Het is bijvoorbeeld onbekend waarom OnePlus dit besluit heeft genomen. Bovendien zou het een flinke stijlbreuk voor het bedrijf betekenen, dus neem een slag om de arm.

Wel staat Max J. bekend als een betrouwbare bron die regelmatig juiste voorspellingen over onaangekondigde smartphones doet. Hij kwam dan ook zeer goed uit de bus in ons onderzoek naar de betrouwbaarheid van Android-geruchten.

Indien dit gerucht klopt gooit OnePlus het roer flink om. Sinds 2018 brengt het bedrijf namelijk naast een ‘gewone’ smartphone steevast een Pro-variant uit. Laatstgenoemde telefoons zijn krachtiger en voorzien van onderscheidende functies. Het meest recente Pro-model is de OnePlus 8 Pro, die eerder dit jaar uitkwam.

OnePlus in 2020

Op de achtergrond sleutelt OnePlus hard door aan nieuwe telefoons. Normaliter brengt het bedrijf twee toestelreeksen per jaar uit: één in de eerste helft en eentje in de tweede helft. De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro kwamen afgelopen april uit in Nederland. Sinds deze zomer is ook de OnePlus Nord te koop, een betaalbaar toestel in het middensegment.

We verwachten de opvolger van de OnePlus 8 later dit jaar. Qua design gaat er weinig veranderen, zo liet een gelekte afbeelding van de OnePlus 8T eerder al zien. Blijf op de hoogte van het nieuwe OnePlus-toestel via de Android Planet-app, onze nieuwsbrief of blijf onze site checken.

