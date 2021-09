Opinie: waarom het logisch is dat er geen OnePlus 9T verschijnt

Het is officieel: er komt deze herfst geen OnePlus 9T (Pro). OnePlus breekt hiermee met zijn eigen traditie. Redacteur Rens treurt er niet om en legt in deze opinie uit waarom het logisch is dat OnePlus zijn strategie verandert.

Geschiedenis van de OnePlus T-serie

De eerste OnePlus T-smartphone was de 3T uit 2016, die een half jaar na de OnePlus 3 verscheen met iets betere specificaties. OnePlus herhaalde deze strategie met de 5T (er is geen 4-serie uitgebracht), 6T, 7T en 8T. Telkens zo’n zes maanden na de introductie van het reguliere model, wat niet iedereen fijn vond. Sommige gebruikers van een regulier toestel kregen het gevoel dat ze al na een half jaar met een verouderde smartphone rondliepen.

Door de jaren heen kwam er ook van media meer kritiek op OnePlus’ keuze om jaarlijks een of meerdere T-modellen uit te brengen. De technische verbeteringen werden kleiner, de verkoopprijzen hoger. Steeds vaker ging de vraag op of OnePlus het niet beter bij één dure smartphoneserie per jaar kon houden om écht te kunnen innoveren.

OnePlus 3T uit 2016

De 8T maakte de 8 overbodig

Ook mij bekroop dat gevoel elk jaar een beetje meer. In de afgelopen vijf jaar heb ik elk regulier OnePlus-vlaggenschip en de bijbehorende T-versie getest en de verschillen tussen de toestellen zijn in de praktijk steeds kleiner geworden. Dus om het zo te zeggen: het bestaansrecht van de T-serie is met het jaar minder geworden.

Zo was de 8T van vorig najaar met zijn 120Hz-scherm en snellere oplader een fijne maar kleine upgrade ten opzichte van de OnePlus 8. Wel prettig: de adviesprijs was honderd euro lager dan die van de 8. Maar zo verdween plots de argumentatie om de 8 te kopen, zo schreven we ook in onze OnePlus 8T review-update. Sommige OnePlus 8-gebruikers voelden zich bekocht, een gevoel waar ik in kan komen.

OnePlus 8T

Geen OnePlus 9T is de beste keuze

Dit voorjaar verschenen alweer nieuwe smartphones in de vorm van de OnePlus 9 en 9 Pro. Zoals verwacht allebei met een 120Hz-scherm, de razendsnelle oplader van de 8T en de nieuwste specificaties.

De 9 en 9 Pro zijn prijzige toestellen die zowel qua hardware als softwareondersteuning zeker vier jaar mee kunnen. En daarom durf ik te stellen dat OnePlus met de 9-serie het punt bereikt heeft waarop het geen zin meer heeft om een 9T-model uit te brengen.

Want welke verbeteringen zou OnePlus kunnen doorvoeren in een 9T-model dat genoeg innoveert om ‘m te verkiezen boven de 9 of 9 Pro, zonder té veel te innoveren omdat mensen in het voorjaar een écht vernieuwende OnePlus 10 verwachten? Ik zou het niet weten en vind het daarom logisch dat de fabrikant zich volledig blijft richten op de 9-serie, terwijl het achter de schermen werkt aan de tiende generatie smartphones.

Mogelijk komt er wel een OnePlus 9RT als opvolger van de 9R. Dat is voor ons minder relevant omdat de 9R een midrange toestel is dat OnePlus in Azië verkoopt.

OnePlus 9 Pro (links) en OnePlus 9

OnePlus 10 met Oppo-invloed

OnePlus heeft al aangegeven dat het volgend jaar zeker één nieuwe vlaggenschip uitbrengt – ik houd vooralsnog de naam OnePlus 10 aan. Dit nieuwe toestel zal in ieder geval opvallen vanwege zijn software. Het wordt namelijk de eerste smartphone met de nieuwe, nog naamloze softwareschil ontwikkeld door OnePlus en zusterbedrijf Oppo.

De bedrijven zijn eerder dit jaar samengevoegd en OnePlus fungeert nu als een merk binnen Oppo. OnePlus en Oppo gaan die nieuwe software op hun toekomstige smartphones installeren en beloven een betere gebruikservaring en snellere updates.

Zonder de afleiding van een T-model dit jaar, ben ik extra benieuwd welke innovaties OnePlus in petto heeft voor zijn volgende vlaggenschip. Niet alleen qua specificaties, maar dus ook qua software.

Ik ben benieuwd wat jij van OnePlus’ besluit vindt om dit jaar geen 9T uit te brengen. Verstandig of juist een gemiste kans? En wat verwacht jij van de OnePlus 10? Laat van je horen in de reacties onder dit artikel!

