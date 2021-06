Volgens een nieuw gerucht verschijnt er dit najaar geen OnePlus 9T Pro. OnePlus zou al zijn aandacht vestigen op de gewone OnePlus 9T. Dat toestel krijgt waarschijnlijk een zuiniger scherm dan de huidige OnePlus 9.

Lees verder na de advertentie.

‘Geen OnePlus 9T Pro deze herfst’

OnePlus bracht vorig jaar geen OnePlus 8T Pro uit omdat zo’n smartphone te weinig upgrades zou bieden ten opzichte van de OnePlus 8 Pro. De geschiedenis lijkt zich te herhalen, want volgens Phone Arena hoeven we deze herfst ook geen OnePlus 9T Pro te verwachten. Daarmee lijkt OnePlus definitief afscheid te nemen van twee Pro-modellen per jaar.

Een grote verrassing is dat niet. Alleen in 2019 bracht OnePlus twee Pro-smartphones uit: de OnePlus 7 Pro en de OnePlus 7T Pro. De verschillen tussen die modellen waren toen ook al vrij klein.

OnePlus 9

‘OnePlus 9T krijgt zuiniger scherm’

We mogen ons dit najaar wél gewoon verheugen op de OnePlus 9T. De eerste geruchten over dat toestel stromen ook al binnen. Zo krijgt de 9T mogelijk een Samsung-scherm met een maximale ververssnelheid van 120Hz. Deze snelheid wordt automatisch aangepast aan het type content. Als je door sociale media scrollt kiest het display voor 120 beeldjes per seconde en dat ziet er lekker soepel uit. Als je een mail tikt, ligt de snelheid veel lager. Zo bespaar je kostbaar accusap.

Een dergelijk scherm vinden we nu al in de OnePlus 9 Pro. De gewone OnePlus 9 draait altijd op 120Hz en is daarmee minder zuinig. Vermoedelijk krijgt de OnePlus 9T een lagere resolutie dan de 9 Pro, waardoor de batterij nóg langer meegaat.

Mogelijk verandert er nog meer aan het scherm. De OnePlus 9T zou namelijk over een display met gebogen randen beschikken, net als de OnePlus 9 Pro. De OnePlus 9 heeft een plat scherm. Wat voor jou de voorkeur heeft, is uiteraard heel persoonlijk.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over nieuwe smartphones van OnePlus? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Lees het laatste nieuws over OnePlus: