Deze Samsung-apparaten krijgen (bijna) geen updates meer

Samsung stopt met de software-ondersteuning van een aantal smartphones en tablets. Deze oudere devices krijgen geen updates meer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruik je nog een Samsung Galaxy A51, die eind 2019 werd uitgebracht? Dan hebben we slecht nieuws, want de smartphone krijgt voortaan geen updates meer. Dat betekent dat het toestel blijft steken op de huidige softwareversie en niet meer hoeft te rekenen op nieuwe functies en beveiligingspatches. Samsung heeft de A51 van zijn officiële updatepagina gehaald.

Op deze pagina houdt het bedrijf bij welke smartphone updates krijgen en hoe vaak. Veel toestellen krijgen bijvoorbeeld maandelijks een Android-beveiligingsupdate, zoals de Samsung Galaxy S23, Galaxy S24 en Galaxy A54. Er zijn ook veel apparaten die ieder kwartaal een update ontvangen, waarbij het vaak gaat om goedkopere en oudere toestellen.

De Samsung Galaxy A51

Samsung stopt ook de ondersteuning voor de Galaxy Tab S6 (5G), een tablet die inmiddels meer dan vier jaar oud is. Een andere tablet, de Galaxy Tab A8, krijgt vanaf nu nog maar twee keer per jaar een software-upgrade. Deze betaalbare (en behoorlijke populaire) tablet stond eerst bij het lijstje met apparaten die in aanmerking komen voor kwartaal-updates.

Meer over Samsung

Als je een Samsung-smartphone of -tablet koopt, dan kun je er over het algemeen op rekenen dat ze lange tijd worden ondersteund. Een goed voorbeeld hiervan is de Galaxy S24-serie, die maar liefst zeven jaar aan updates krijgt. Bij andere Galaxy S- en Galaxy A-apparaten loopt de ondersteuning eerder af, al worden ze vaak alsnog een jaar of vijf van updates voorzien.

Lees ook onze reviews van de Samsung Galaxy S24-telefoons:

→ Samsung Galaxy S24 review: topper in alles, behalve de batterij

→ Samsung Galaxy S24 Plus review: meer dan alleen een grotere S24

→ Samsung Galaxy S24 Ultra review: groot, duur en ontzettend goed

Conclusie Samsung Galaxy S24 review

De Galaxy S24 Plus is op het eerste gezicht slechts een grotere versie van de reguliere S24, maar wel degelijk een toestel met een eigen smoel. Zo heeft de Plus een groter en beter scherm, dat ideaal is als je veel content consumeert op je smartphone. Ook het design vinden we netjes.

We zijn met name onder de indruk van de batterij. Die is simpelweg uitstekend en houdt het regelmatig twee dagen op een lading vol. Dat zijn we eigenlijk helemaal niet gewend van Samsung-toptoestellen, dus dat is een positieve verrassing. De oplaadsnelheid is daarentegen hooguit prima.

Desondanks raden we de S24 Plus aan als je de S24 Ultra te duur vindt, maar wel nét iets meer wil dan de normale S24. De adviesprijs van 1149 euro blijft stevig, al krijg je er een telefoon voor terug die je jarenlang met plezier kan blijven gebruiken.

Het laatste nieuws over Samsung: