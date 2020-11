Zit je te wachten op een nieuwe Note-telefoon van Samsung? Dan hebben we mogelijk slecht nieuws voor je, want er lijkt geen Samsung Galaxy Note 21 aan te komen. Waarom Samsung de Note-lijn achterwege zou laten is niet duidelijk.

‘Geen Samsung Galaxy Note 21 (Ultra) op komst’

Het gerucht is onder meer afkomstig van Ice Universe, een anonieme Twitter-gebruiker die in het verleden vaker vroegtijdig juiste informatie over onaangekondigde smartphones heeft verspreid. Volgens de zogeheten leaker zijn er momenteel geen aanwijzingen dat Samsung werkt aan een nieuwe Note-telefoon.

De anonieme Twitteraar krijgt hierin bijval van Max Weinbach, een techjournalist met eveneens een betrouwbare staat van dienst als het op Android-geruchten aankomt. Weinbach gaf afgelopen weekend op Twitter aan welke hoogwaardige telefoons Samsung in 2021 gaat uitbrengen. In deze lijst staan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 en nieuwe Galaxy Fold-telefoons, maar opvolgers voor de Note 20 en Note 20 Ultra ontbreken.

Deze twee claims vallen samen met een gerucht dat onlangs opdook. Hierin werd gesteld dat de opvolger van de Samsung Galaxy S20 Ultra ondersteuning voor de S Pen krijgt, de iconische stylus van Galaxy Note-telefoons om bijvoorbeeld aantekeningen mee te maken.

Nieuwe strategie voor Samsung?

De smartphone-insiders geven niet aan waarom Samsung geen nieuwe Note-telefoons zou gaan uitbrengen. Mogelijk probeert het bedrijf haar telefoonassortiment opnieuw vorm te geven door de lijn bijvoorbeeld te herzien, of compleet te schrappen.

De eerder genoemde Ice Universe claimde bijvoorbeeld dat de Galaxy S21 Ultra wél met het kenmerkende S Pen overweg kan, maar geen plek in de behuizing heeft waarin je het Note-pennetje kunt opbergen. Hetzelfde zou gelden voor de nieuwe Galaxy Z Fold-telefoons.

Daarover gesproken, website Sammobile speculeert dat Samsung zich de komende jaren gaat focussen op opvouwbare smartphones. De Galaxy Note-lijn zou daarom het veld moeten ruimen.

Over de Galaxy Note 20

Afgelopen zomer kwamen de Samsung Galaxy Note 20 en Samsung Galaxy Note 20 Ultra uit. De vlaggenschepen vallen vooral op dankzij de S Pen-ondersteuning. Dit handige pennetje gebruik je bijvoorbeeld om presentaties, tekeningen of notities mee te maken. Zodra je klaar bent berg je de stylus weer op in de behuizing, die een speciale S Pen-opbergplek heeft.

Maar, de Note-telefoons zijn zeker niet voor iedereen. In onze review van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra vertellen we waarom dit zo is.

