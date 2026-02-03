Deze populaire Samsung-telefoons krijgen geen updates meer

Het is ‘klaar’ met de Samsung Galaxy S21-smartphones. De toestellen krijgen officieel geen updates meer, waardoor het slim is om binnenkort naar een vervanger te kijken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onlangs schreven we op Android Planet al over de software-ondersteuning van de Samsung Galaxy S21-telefoons. Nu zit het er echt op voor de populaire smartphonereeks uit 2021. De toestellen staan niet meer op de officiële updatepagina van Samsung, wat betekent dat de ondersteuning is gestopt.

De Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra hebben uiteindelijk vijf jaar lang updates gekregen. De toestellen lanceerden met Android 11 en zijn uiteindelijk tot en met Android-versie 15 bijgewerkt. De Android 16-update, die sinds vorig jaar beschikbaar is, wordt niet uitgerold naar de S21-telefoons.

De Samsung Galaxy S21 Ultra

Heb je een S21, S21 Plus of S21 Ultra? Dan is het verstandig om binnenkort op te zoek te gaan naar een nieuw toestel. Je kan je huidige smartphone nog blijven gebruiken, maar na verloop van tijd wordt ‘ie kwetsbaar voor beveiligingsproblemen, omdat Samsung geen patches meer uitrolt.

Om je op weg te helpen, hebben we een aantal goede alternatieven voor je op een rijtje gezet. In het onderstaande artikel lichten we drie goede opties (van verschillende merken) voor je uit.

Ook voor andere Samsung-smartphones verandert het een en ander. Als je een Galaxy S22, S22 Plus of S22 Ultra hebt, krijg je voortaan minder vaak updates. Samsung rolt niet meer iedere maand een beveiligingspatch uit voor deze toestellen, maar ieder kwartaal.

Dat geldt ook voor de Galaxy S21 FE. Ook dit toestel ontvangt voortaan iedere drie maanden een update, waarin de diverse beveiligingspatches gebundeld worden. We verwachten dat de S22-telefoons en S21 FE sowieso nog wel een jaar door Samsung worden ondersteund.

Samsung onthult waarschijnlijk later deze maand zijn nieuwste smartphones: de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra. De aankondiging vindt naar verluidt op 25 februari plaats, al moet Samsung dit nog bevestigen. We houden je op de hoogte van al het nieuws, dus volg ons door op de knoppen hieronder te drukken!