Gerucht: Samsung brengt volgend jaar geen Galaxy S24 Plus uit

Samsung brengt volgend jaar mogelijk geen Galaxy S24 Plus uit. Het tussenmodel uit de Galaxy S-serie zou minder goed verkopen dan zijn kleinere en duurdere broertjes.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen Samsung Galaxy S24 Plus in 2024?

Op 1 februari aanstaande presenteert Samsung de Galaxy S23-serie. Die bestaat net als voorgaande jaren uit drie smartphones: naast de gewone S23 en dure S23 Ultra gaat het om een tussenmaatje: de S23 Plus. Dat is een grotere variant van het basismodel, met iets andere specificaties.

Het zou direct weleens de laatste versie van dit toestel kunnen zijn. Volgens de Koreaanse website The Elec brengt Samsung volgend jaar namelijk geen Galaxy S24 Plus meer uit. Dat heeft te maken met de tegenvallende verkoop. Van alle kopers van de Galaxy S22 koos slechts 17 procent voor het Plus-model. De gewone S22 en S22 Ultra deden het met 38 en 45 procent veel beter.

Render van de Samsung Galaxy S23 Plus

Wij zouden het niet zo gek vinden als Samsung inderdaad geen Galaxy S24 Plus uitbrengt. De Plus-modellen zijn relatief duur en missen de toffe features van de Ultra. De verschillen tussen de normale versie en Plus zijn ook heel klein: alleen het scherm is groter. Het is goed mogelijk dat Samsung de ‘gewone’ Galaxy S24 en S24 Plus laat versmelten tot één smartphone, die wat groter wordt dan de normale S23.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook de A34 en A54 zijn onderweg

Zoals gezegd presenteert Samsung op 1 februari de Galaxy S23-serie. Het Zuid-Koreaanse bedrijf werkt echter ook aan nieuwe smartphones in de voordelige A-serie: de Galaxy A54 en Galaxy A34. De bekende lekker Evan Blass heeft officiële renders van deze toestellen gepubliceerd.

De afbeeldingen tonen dat de A54 en A34 er grotendeels hetzelfde uit komen te zien als hun voorgangers. De Galaxy A54 heeft een scherm met redelijk forse randen en een cameragat bovenaan. De A34 ziet er iets ouderwetser uit door de waterdruppel-notch, waar de selfiecamera in te vinden is.

Galaxy A54 en A34

Van de Galaxy A54 zijn ook al specificaties gelekt. De midranger volgt de populaire A53 op en komt waarschijnlijk in het voorjaar uit. De goedkopere A34 verwachten we wat eerder, maar we hebben nog geen concrete datum.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.

Lees het laatste nieuws over Samsung: