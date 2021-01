Overstappen van WhatsApp: zo overtuig je vrienden en familie

Iemand stuurt je dit artikel, omdat diegene dolgraag wil dat je overstapt van WhatsApp. Dit is waarom.

Geen WhatsApp meer gebruiken

Waarschijnlijk heeft iemand je dit artikel gestuurd, omdat diegene wil dat je WhatsApp omruilt voor een andere app zoals Signal. Maar waarom zou je? WhatsApp bevalt al vele jaren goed en je hebt al je contacten daar.

Wat is er mis met WhatsApp?

Je hebt vast wel eens gehoord van de uitspraak: als je niet betaalt voor een product, dan ben jij het product. Bij WhatsApp is dat ook het geval. De app probeert namelijk zoveel mogelijk van je te weten te komen. Hoewel de berichten die je via WhatsApp stuurt versleuteld zijn, en dus enkel door de verzender en ontvanger gelezen kunnen worden, kan de app wel een hoop andere informatie zien.

Zo wil de applicatie alle telefoonnummers van je contacten weten, ook mensen die helemaal geen WhatsApp hebben. De app houdt tevens bij met wie je contact hebt en hoe lang, wanneer je online bent en wat je profielfoto is. De app verzamelt wat voor apparaat je gebruikt, hoeveel batterij je nog over hebt en welke telefoonprovider je gebruikt. Dat is een hele hoop informatie die je zomaar weggeeft aan Facebook, de eigenaar van WhatsApp.

Wat is er mis met Facebook?

Waarschijnlijk gebruik je ook al vele jaren Facebook en vertrouw je die website inmiddels wel. Dat is alleen niet helemaal terecht. Facebook heeft namelijk regelmatig laten zien het niet heel nauw te nemen met de privacy van zijn gebruikers. Gegevens blijven niet enkel bij het bedrijf zelf, maar zijn al meerdere keren in handen van derden gevallen.

Maar ik heb toch niets te verbergen?

Iedereen heeft wat te verbergen, maar dat is een gesprek voor een ander moment. Jij vindt je privacy wellicht niet zo belangrijk, maar de persoon die je dit artikel stuurt wel. Diegene wil dolgraag met je blijven praten, maar daarvoor het liefst niet hun privacy inleveren.

Nou, ik vind het allemaal wel meevallen

Vanaf 8 februari worden de gegevens van WhatsApp ook uitgewisseld met Facebook, waardoor een account op WhatsApp gekoppeld kan worden aan een Facebook-account. In Europa gebeurt dat gelukkig niet, maar wie weet wat er in de toekomst gebeurt. In de Nederlandse voorwaarden van WhatsApp staat: “Op dit moment gebruikt Facebook je WhatsApp-accountgegevens niet om je ervaring op Facebook-producten te verbeteren of om je een relevantere advertentie-ervaring op Facebook te bieden”. De belangrijkste woorden hier zijn: ‘op dit moment’.

Facebook wil op termijn de berichten van WhatsApp, Facebook Messenger en Instagram combineren tot één grote berichtendienst met waarschijnlijk allerlei nieuwe voorwaarden.

Facebook-baas Mark Zuckerberg.

Het doel van Facebook is om zoveel mogelijk over je te weten te komen, om dit vervolgens te gebruiken voor advertenties. Een mede-oprichter van WhatsApp, Brian Acton, is vertrokken bij Facebook omdat hij het niet eens was met de manier waarop Facebook met de privacy van zijn gebruikers omging. Het zat hem zo hoog, dat hij 850 miljoen dollar aan aandelen mis liep, omdat hij geen geheimhoudingsverklaring wilde ondertekenen.

Maar iedereen die ik ken zit op WhatsApp

WhatsApp is in Nederland zo groot, dat eigenlijk iedereen er wel op zit. Daarom is dit de plek om te praten met je familie, vrienden en meer. Dat is super handig, maar ook de reden waarom overstappen van WhatsApp heel moeilijk is.

De oplossing? Gebruik (tijdelijk) twee berichten-apps. Laat WhatsApp lekker staan en probeer die nieuwe app eens uit. Kijk eens wie er allemaal te vinden zijn. De kans is groot dat je WhatsApp vanzelf minder gaat gebruiken. En als jij straks op die andere app te vinden bent, is het voor je vrienden en familie ook weer makkelijker om over te stappen.

Ok, maar wat moet ik dan gebruiken?

De persoon die je dit artikel heeft gestuurd heeft waarschijnlijk al een app in gedachten. Als wij een tip mogen geven, dan is dat Signal. Dit is de meest privacybewuste en toch veelgebruikte berichten-app op de markt. De app is tevens open-source, wat betekent dat iedereen de code kan bekijken waar de app van gemaakt is. Er zitten dus nooit geheime achterdeurtjes in.

