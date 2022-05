Zo kun je online geld verdienen met jouw mooiste foto’s

Maak jij graag foto’s en zou je daar best wat geld mee willen verdienen? Je bent helaas niet de enige, maar het is zeker mogelijk. We laten zien welke manieren er zijn om je kiekjes om te zetten in knaken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geld verdienen met foto’s maken

Als fotograaf kun je op meerdere manieren geld verdienen. Door voor de pers te werken bijvoorbeeld of door je diensten aan te bieden als bruids-of babyfotograaf. Echt succesvolle professionals kunnen leven van tentoonstellingen, maar dat is slechts voor weinigen weggelegd.

Daarnaast is het mogelijk om je foto’s online te verkopen, waardoor je een passief inkomen genereert. In die wereld zijn er twee hoofdpaden die je kunt bewandelen. We lopen ze met je langs.

Verkoop aan consumenten

Zelf vind ik het erg leuk om foto’s direct aan consumenten aan te bieden. Dat kan onder andere via Werkaandemuur, een website waarop je je mooiste foto’s uploadt, een titel en beschrijving geeft en ze voorziet van relevante ‘tags’.

Mensen die bijvoorbeeld zoeken op de Domtoren in Utrecht kunnen zo bij jouw foto uitkomen. Vervolgens bestellen ze het kiekje op het materiaal van hun keuze. Denk aan canvas, fotopapier of zelfs behang. Je krijgt een percentage (dat je zelf in kunt stellen) van de verkoopprijs en hebt er verder geen omkijken naar.

Werkaandemuur regelt het afdrukken en verzenden allemaal voor je. Heel gemakkelijk dus, zeker omdat je één en dezelfde foto ontelbare keren kunt verkopen.

Heel Holland fotografeert

Als je direct dollartekens in je ogen krijgt, moet ik je teleurstellen. Tenzij je buitengewoon getalenteerd bent of platen van unieke plekken schiet, zal de kassa niet direct beginnen te rinkelen. Je bent immers niet de enige die online zijn foto’s probeert te slijten. Heel Holland fotografeert. Zelf verkoop ik gemiddeld slechts twee of drie foto’s per maand. Toch is het elke keer weer een tof gevoel dat iemand mijn creatie aan de muur wil hebben.

Er zijn overigens meerdere, ook internationale sites die ongeveer hetzelfde doen als Werkaandemuur. Denk aan Fine Art America. Je kunt natuurlijk ook een eigen webshop beginnen, maar dan moet je zelf een partner zoeken die het afdrukken en verzenden regelt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Stockfotografie

Een andere populaire manier om online geld te verdienen met je foto’s is ze op zogeheten stockfotografiesites zetten. Dat zijn een soort beeldbanken waar merken, websites, uitgeverijen en andere bedrijven beelden zoeken die ze voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Je geeft ze een licentie waar uiteraard voor betaald wordt. Bekende voorbeelden zijn Getty Images, Shutterstock en Depositphotos.

Stockfotografie is een laagdrempelige manier om te verdienen aan je foto’s. Je hoeft ze immers alleen maar te uploaden en het geld stroomt binnen. Of toch niet? Ook hier geldt helaas dat het aanbod immens groot is en de vergoeding per foto daarnaast vrij laag.

Om het kaf van het koren te scheiden, hanteren veel van dit soort sites bovendien strenge toegangseisen. Je foto’s worden eerst beoordeeld voor ze eventueel worden opgenomen in de database. Persoonlijk vind ik het ook een nadeel dat de nadruk eerder ligt op kwantiteit dan op kwaliteit. Je hebt namelijk heel veel foto’s nodig wil je een beetje gaan verdienen.

Tips om online geld te verdienen met foto’s

Als je geld wil verdienen met je foto’s zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Hieronder zetten we er een paar op een rij.

Gebruik goede apparatuur. Foto’s die je met je mobiele telefoon maakt, zijn doorgaans niet zo geschikt om te verkopen, laat staan om af te drukken. Zeker als ze op groot formaat worden geprint, zal de kwaliteit tegenvallen. Je hoeft niet direct duizenden euro’s te investeren, maar zorg in ieder geval voor een spiegelreflex- of systeemcamera met een goede lens.

Zorg dat je zichtbaar bent. Als mensen je niet kennen, kunnen ze ook niet van je kopen. Ik vind dit zelf veruit het vervelendste aspect, maar goede profielen op Instagram, Twitter en meer specialistische sites als 500px zijn essentieel als je online geld wil verdienen met je foto’s.

Creëer je eigen niche. Mensen die een foto van je zien en die mooi vinden, willen oneerbiedig gezegd meer van hetzelfde. Als je op je website of socials veel verschillende stijlen door elkaar laat zien, loop je de kans dat mensen afhaken. En dat wil je natuurlijk niet.

Zorg dat je de juiste rechten hebt. Je kunt niet zomaar overal foto’s van maken en die verkopen. Wist je bijvoorbeeld dat er copyright rust op de verlichting van de Eiffeltoren? Inderdaad, niet op de toren zelf, maar op de lichtjes. Als je overdag een foto van de beroemde trekpleister maakt, kun je die gewoon verkopen. Exact hetzelfde kiekje in de avonduren kan voor problemen zorgen.

Tot slot: Don’t quit your day job. De kans dat je rijk wordt van je foto’s is erg klein. Het is daarom goed om fotografie in de eerste plaats als hobby te blijven zien. Elke euro die je eraan verdient is mooi meegenomen.

Maandthema fotografie

Deze maand staat Android Planet in het teken van fotografie. We vertellen je bijvoorbeeld welke fotografietermen er zijn en leggen uit wat pixel binning nou precies is. Ook laten we zien welke smartphones de beste camera’s van dit moment hebben.