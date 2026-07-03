‘Zo duur worden de nieuwe Samsung-foldables en -smartwatches’

De doorgaans betrouwbare website WinFuture denkt te weten hoeveel geld je moet neertellen voor de aankomende Galaxy-apparaten. We hebben het over de Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8, Watch Ultra 2 en Watch 9.

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Tech wordt duurder (ook Samsung ontspringt dans niet)

De Duitsers baseren zich op informatie van meerdere retailers en komen dan tot een conclusie die wij ook al voorzichtig hadden getrokken: de nieuwste generatie opvouwbare smartphones en luxe smartwatches gaat meer kosten dan de huidige. Het bekende riedeltje van het chiptekort – inmiddels omgedoopt tot RAMageddon – komt weer om de hoek kijken.

De prijsverschillen zijn het grootst bij de Z Flip 8 en Z Fold 8. Daar is sprake van een meerprijs van minimaal 100 euro vergeleken bij de Z Flip 7 en Z Fold 7. Wie de varianten met de meeste interne opslag op z’n verlanglijstje heeft staan, mag zelfs 180 of 280 euro extra apart leggen. Geïnteresseerden in de nieuwste slimme klokjes van Samsung hebben meer geluk. Die schijnen maar een paar tientjes duurder te worden.

De vermoedelijke prijzen op een rijtje

Hieronder vind je de prijzen die nu naar buiten zijn gekomen. We houden nog even een slag om de arm, maar WinFuture heeft in het verleden vaak bewezen het bij het juiste eind te hebben. Vermoedelijk weten we pas op 22 juli de definitieve adviesprijzen. Op die dag organiseert Samsung naar verluidt een Galaxy Unpacked-evenement in Londen.

Samsung Galaxy Z Flip 8 256GB = 1299 euro (+100 euro)

Samsung Galaxy Z Flip 8 512GB = 1499 euro (+180 euro)

Samsung Galaxy Z Fold 8 256GB = 1999 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 512GB = 2199 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 1TB = 2599 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256GB = 2199 euro (+100 euro)

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 512GB = 2399 euro (+180 euro)

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 1TB = 2799 euro (+280 euro)

Opmerking: een versie van de Flip met 1TB wordt niet uitgebracht.

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Samsung Galaxy Watch 9 40 mm BT = 409 euro (+40 euro)

Samsung Galaxy Watch 9 40 mm LTE = 459 euro (+50 euro)

Samsung Galaxy Watch 9 44 mm BT = 439 euro (+30 euro)

Samsung Galaxy Watch 9 44 mm LTE = 489 euro (+30 euro)

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE = 749 euro (+50 euro)

Opmerking: de Watch Ultra 2 komt er alleen in een LTE-uitvoering.

Wat vind jij van de gelekte adviesverkoopprijzen: een afknapper of niet zo boeiend omdat de meeste toestellen toch nog wel in prijs zullen dalen? Laat het hieronder weten.