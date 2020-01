Android Planet wenst al zijn lezers een gelukkig nieuwjaar! We blikken nog één keer terug op de mooiste momenten van het voorbije jaar en vooruit op wat we allemaal van 2020 kunnen verwachten.

Gelukkig nieuwjaar 2020!

Het decennium is voorbij en we beginnen aan de jaren ’20. Hopelijk heb je het goed gevierd en lig je nu nog met een halve kater op de bank. Na een prachtige nieuwjaarsnacht wensen we jullie een sprankelend 2020. Het belooft een mooi jaar te worden, waarin weer veel nieuwe smartphones, tablets en wearables worden uitgebracht. Ook kun je denken aan smarthome-apparatuur, nieuwe apps en games, aanbiedingen van allerlei producten, winacties op Android Planet en nog veel meer.

Verwachtingen 2020

Dit aankomende jaar verwachten we onder andere de introductie van de Samsung Galaxy S11 en Huawei P40-reeks. Daarbij is het ook zeker de vraag wat er allemaal met Huawei gaat gebeuren. Mogen ze weer diensten en apps gebruiken van Google of gaan ze zich volledig richting op hun eigen services. In februari vindt het Mobile World Congress plaats, waar Android Planet aanwezig is om verslag te doen van de nieuwste gadgets, smartphones en technologie. Ook zijn we natuurlijk later dit jaar weer op de IFA te vinden in Berlijn.

2020 wordt een nog beter jaar voor 5G, waarbij vorig jaar de voorzet al werd gegeven. Ook komen er meer smartphones uit met vouwbare schermen. Zo moet de nieuwe Motorola Razr op de markt komen en verwachten we de Galaxy Fold 2 van Samsung. Ook Huawei komt met een vouwbare smartphone op het MWC als opvolger van de Mate X. Al met al genoeg om naar uit te kijken dus.

Tel daarbij de dagelijkse nieuwsstroom op Android Planet op en we gaan weer een mooi jaar tegemoet. Je kunt niet alleen nieuws verwachten, maar ook reviews van apps, diensten, smartphones en gadgets en achtergrondartikelen. We gaan weer aan de slag met onze favoriete vaste rubrieken, misschien wel in een ander jasje. Al met al genoeg om naar uit te kijken dus en dat willen we graag doen, samen met jullie!

Terugblik nieuws 2019

De afgelopen week hebben we op Android Planet al teruggeblikt op onze favoriete smartphones, het grootste nieuws in Androidland van 2019 en hebben we allerlei toplijstjes gepubliceerd. Een overzicht daarvan vind je hieronder. Ook blikken we later vandaag nog vooruit op het aankomende jaar.

Smartphones van 2019:

Android Planet kiest voor streaming, apps en games:

Vooruitblik op 2020:

Niks missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je niks missen van ons in 2020, meld je nu aan voor de Android Planet nieuwsbrief! En heb je opmerkingen, feedback of tips? Je bent altijd welkom om het door te sturen via het contactformulier. We willen onze lezers nogmaals bedanken voor een geweldig 2019. Samen met jullie hopen we aankomend jaar minstens zo mooi te maken!