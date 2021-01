Namens het hele Android Planet-team wensen wij al onze lezers een gelukkig nieuwjaar! Oud en Nieuw is net achter de rug en daarom is het tijd om nog een keer terug te blikken op de mooiste momenten, lijstjes en herinneringen van 2020. Natuurlijk blikken we ook vooruit, want wat zal 2021 allemaal gaan brengen?

Gelukkig nieuwjaar 2021!

De jaarwisseling is voorbij, maar of je het uitbundig gevierd hebt en nu met een halve kater op de bank ligt, dat is de vraag. Vorig jaar nam een aparte wending door het nog steeds rondwarende coronavirus.

Reizen was het grootste gedeelte van het jaar niet mogelijk, toestelpresentaties werden uitgesteld, het Mobile World Congress in februari werd flink afgeschaald terwijl de IFA in september helemaal geen doorgang vond. Het was zeker niet per se een rotjaar, want nieuws is er altijd, we hebben tientallen reviews geschreven en ook op Facebook, YouTube en Instagram hebben we allerlei mooie content gepubliceerd.

Ook verschenen er tientallen tips op Android Planet, net zoals achtergrondartikelen, opiniestukken en toestelpagina’s van nagenoeg elk toestel. We zijn dus aardig druk geweest. Dat doen we niet alleen omdat we van smartphones, Android en technologie houden, maar ook voor jullie: de trouwe lezers! Bedankt dus weer voor de honderden mailtjes, reacties onder de artikelen en vragen en likes op onze social media-kanelen!

Verwachtingen 2021

Het MWC is al verplaatst van februari naar later dit jaar, maar ook dat lijkt momenteel een ver-van-ons-bedshow. Wel trappen we 2021 af met een grootste toestellancering van Samsung. De smartphonegigant presenteert namelijk de Galaxy S21-serie, maar ook andere fabrikanten komen weer met hun beste toestellen op de proppen.

Zo verwachten we de Europese lancering van de Xiaomi Mi 11-serie en komt Oppo vast met de Find X3- en Reno 5-toestellen. Andere grootste toestellanceringen zijn die van de OnePlus 9-serie en natuurlijk de Note 21-serie van Samsung.

Dan is er ook nog Huawei met de vermoedelijke P50- en Mate 50-serie. Voor die fabrikant was 2020 niet het beste jaar ooit, wat allemaal te maken heeft met een opgelegd handelsverbod. In de praktijk betekent dat, dat er geen Googlediensten- en -apps meegeleverd mogen worden op toestellen van de fabrikant. Wel wordt er gewerkt aan een eigen besturingssysteem en dat gaan we (als het goed is) zien in 2021!

Toestellen in allerlei vormen en maten

Daarnaast komen ook andere fabrikanten zoals Motorola, Gigaset, Alcatel of Cat vast en zeker met heel veel moois in het aankomende jaar. Ook nieuwe Google Pixels of toestellen van LG, Realme, Sony en Nokia zullen verschijnen. Genoeg om naar uit te kijken dus!

We gaan vast en zeker ook meer vouwbare toestellen zien onder andere Samsung, maar ook van andere merken zoals Xiaomi, Motorola en Huawei. En wat te denken van toestellen met een oprolbaar display? Zulke concepten zagen we eerder al van onder andere TCL en Oppo.

Nieuws, maandthema’s en winacties

Ook dit jaar kun je weer allerlei toffe maandthema’s verwachten, waarin we een maand lang dieper induiken op een specifiek onderwerp. Een tipje van de sluier oplichten kan natuurlijk alvast en we gaan het onder andere hebben over Android Auto.

Natuurlijk zal 5G regelmatig terugkomen op Android Planet, want ook voor providers en fabrikanten is dit erg belangrijk. Daarover kun je echter ook kritische stukken verwachten, want het duurt hier nog jaren voordat we volledig gebruik kunnen maken van het nieuwe netwerk.

Voor de rest gaan we door als vanouds met dagelijks nieuws, reviews, achtergrondartikelen, tips, video’s en nog veel en veel meer. Er staan ook al verschillende grote winacties ingepland, dus in 2021 maak je ook zeker weer kans op toffe prijzen!

Terugblik nieuws 2020

De afgelopen tijd is er op Android Planet al teruggeblikt op de favoriete smartphones van de redactie, het grootste nieuws van 2020 in Androidland en hebben we allerlei toplijstjes gepubliceerd. Natuurlijk blikken we later vandaag ook verder vooruit op 2021!

Populairste smartphones en merken van 2020:

Android Planet kiest voor streaming, apps en de meest gelezen…

Wil je nog wat kwijt, heb je een vraag, opmerking, feedback of een tip? Laat het dan weten in onderstaande reactie of check het contactformulier en stuur ons een berichtje. Nogmaals dank aan iedereen voor een fijn 2020, laten we in 2021 nog beter knallen!