Android Planet wenst je een gelukkig 2023!

Android Planet wenst al zijn lezers een gelukkig nieuwjaar! We blikken nog één keer terug op het voorbije jaar en kijken vooruit naar wat we in 2023 kunnen verwachten.

Gelukkig nieuwjaar 2023!

Het jaar is voorbij gevlogen en na een feestelijke nieuwjaarsnacht wensen we jullie een sprankelend 2023! Het is tijd om te kijken naar wat het nieuwe jaar voor ons in petto heeft. We verwachten immers weer veel nieuwe smartphones, tablets, wearables en andere gadgets. Ook daar doet Android Planet in 2023 weer uitgebreid verslag van.

Laten we nog eventjes terugkijken op 2022. Op smartphonegebied was het niet het meest spannende jaar: veel fabrikanten waren voorzichtig met vernieuwingen, maar leverden wel een heleboel toffe, goede telefoons af. Daar rekenen we in 2023 natuurlijk ook weer op – hopelijk met iets meer innovatie.

In 2022 zijn we (gelukkig) weer vaker naar fysieke evenementen gegaan om nieuwe smartphones te bekijken. Daar hebben we stiekem erg van genoten, zo na de coronatijd waarin we presentaties vooral online moesten bijwonen. Zo gingen we naar Londen voor Samsung, naar Milaan voor Motorola en waren aanwezig op de IFA-technologiebeurs in Berlijn.

2022 was ook het jaar van de streamingdiensten. Nederland kreeg er met Viaplay, HBO Max en SkyShowtime weer een aantal bij, waardoor het aanbod groter dan ooit is. Ook daar hebben we op Android Planet vaak over geschreven. We geven je elke week leuke kijktips, maar reviewen ook de losse streamingdiensten – zodat jij weet waar je je geld aan moet uitgeven. Dat blijven we in 2023 doen.

Android Planet in 2023

Voor Android Planet is 2022 een erg succesvol jaar geweest, met meer bezoekers dan ooit. Daar zijn we jullie, de lezers, heel erg dankbaar voor. Het doet ons goed dat jullie met nog meer mensen naar de website komen om het laatste nieuws, de reviews, tips en andere achtergronden te lezen.

In 2023 beloven we dan ook niet stil te zitten. We blijven jullie dagelijks voorzien van het laatste nieuws en komen met uitgebreide reviews van de nieuwste toestellen. Verder hebben we toffe plannen voor achtergrondartikelen en de video’s die we maken. Houd ons de komende tijd dus in de gaten!

We willen onze lezers nogmaals bedanken voor een fantastisch 2022. Laten we van 2023 een minstens zo mooi jaar van maken! Hieronder zetten we nog één keertje onze terugblik-artikelen van de afgelopen weken op een rijtje.

