Android Planet wenst je een gelukkig 2024!

Het Android Planet-team wenst alle lezers een gelukkig nieuwjaar! We blikken nog één keer terug op 2023 en kijken vooruit naar wat we in 2024 kunnen verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gelukkig nieuwjaar 2024!

Ook 2023 is weer voorbij gevlogen. Na een feestelijke nieuwjaarsnacht wensen we jullie natuurlijk een sprankelend 2024! We hebben zin in het nieuwe jaar en kijken dan ook uit naar de smartphones, tablets, foldables, wearables en andere gadgets die in 2024 verschijnen. Android Planet doet hier uiteraard weer uitgebreid verslag van.

Maar, laten we nog heel eventjes terugblikken op 2023. Op smartphonegebied was het misschien niet het spannendste jaar, want veel fabrikanten speelden het behoorlijk op safe. Dat betekent niet dat er geen toffe toestellen zijn verschenen. Denk bijvoorbeeld aan de vouwbare OnePlus Open, die indruk wist te maken. Of de Fairphone 5, een duurzame telefoon die acht tot tien jaar (!) lang updates krijgt.

2023 was sowieso een goed jaar voor Android-updates. Fabrikanten werken smartphones steeds langer bij, waardoor we ook langer met de apparaten kunnen doen. Bij de onthulling van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro beloofde Google bijvoorbeeld de toestellen zeven jaar van updates te voorzien. Dat hebben we nog niet eerder bij een grote Android-fabrikant gezien.

In 2023 zijn we ook naar toffe evenementen gegaan om de nieuwste smartphones te bekijken. Zo gingen we naar Barcelona voor het Mobile World Congress, maar werden we ook door Samsung uitgenodigd om de lancering van de Galaxy S23 in San Francisco bij te wonen. Redacteur Colin ging in november zelfs naar China, waar hij een kijkje achter de schermen kreeg bij Oppo.

Android Planet in 2024

Voor Android Planet was 2023 een erg succesvol jaar, met een recordaantal bezoekers. Niet eerder bezochten zoveel mensen onze website. Daar willen we jullie, de lezers, erg voor bedanken. We zijn blij dat jullie met steeds meer mensen naar Android Planet komen om het laatste nieuws, de reviews, tips en andere achtergronden te lezen.

Daar gaan we in 2024 natuurlijk mee door, en we hebben allerlei toffe plannen. Daar kunnen we nu nog weinig over zeggen, maar houd ons de komende tijd zeker in de gaten! Nogmaals bedankt voor een fantastisch 2023 en laten we van 2024 een minstens zo mooi jaar maken. We hebben hieronder al onze terugblik-artikelen op een rijtje gezet, mocht je die nog niet hebben gelezen.

Favoriete smartphones van de Android Planet-redacteuren:

Toplijsten: de beste smartphones van 2023

Best gelezen en meer op Android Planet: