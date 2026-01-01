Android Planet wenst je een gelukkig 2026!

De redactie van Android Planet wenst jou en alle andere lezers een gelukkig nieuwjaar! We beginnen 2026 met een laatste terugblik op 2025, maar kijken ook wat we in het nieuwe jaar kunnen verwachten.

Gelukkig nieuwjaar 2026!

Gelukkig nieuwjaar! Hopelijk heb je een leuke nieuwjaarsnacht gehad en ben je helemaal klaar voor 2026. Het team achter Android Planet wil alle lezers bedanken en hoopt jullie allemaal weer te zien in het nieuwe jaar. Wij hebben zin in 2026 en alle nieuwe smartphones, tablets, smartwatches en andere gadgets die zullen verschijnen.

Laten we nog één keer terugblikken op 2025. Het jaar begon met de lancering van de OnePlus 13 en 13R in Nederland, twee toestellen die best hoge ogen wisten te gooien. Iets later onthulde Samsung zijn belangrijkste toptoestellen voor 2025: de Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra.

2025 was ook het jaar waarin heel veel fabrikanten hun smartphones volpropten met AI-functies. Eigenlijk is er geen Android-telefoon meer te vinden die niet over allerlei AI-features beschikt, om jou het leven (hopelijk) makkelijker te maken. In 2025 brak daarnaast de silicium-koolstof-accu door, waardoor steeds meer smartphones nu een enorm grote batterij hebben.

Ook in 2025 zijn we naar toffe evenementen gegaan om de nieuwste smartphones te bekijken. Zo gingen we weer naar het Mobile World Congress in Barcelona, bezochten we Praag om de OnePlus 15 te testen en vloog redacteur Tim naar de Verenigde Staten voor de lancering van de Samsung Galaxy S25-serie.

Android Planet in 2026

Al met al was 2025 een goed en succesvol jaar voor Android Planet, en daar willen we jullie – de lezers – voor bedanken. Ook in 2026 gaan we je voorzien van het laatste nieuws, handige tips, toffe achtergrondartikelen en nog veel meer.

Blijf ons dus zeker volgen, zodat je bijvoorbeeld ook weet wanneer we weer op pad in het binnen- of buitenland zijn voor de nieuwste smartphones. Nogmaals bedankt en laten we van 2026 weer een heel mooi en tof jaar maken.

Hieronder hebben we onze terugblik-artikelen die we de afgelopen weken hebben gepubliceerd op een rijtje gezet. Ideaal voor als je ze niet allemaal hebt gelezen.

