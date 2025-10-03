Maakt Gemini Face Activation einde aan ”Hey Google”?

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
3 oktober 2025, 11:02
2 min leestijd
Maakt Gemini Face Activation einde aan ”Hey Google”?

Een zin die je vast al eens hebt uitgesproken. Het bekende Google-commando om muziek af te spelen, je slimme apparaten te bedienen en nog veel meer, kan zomaar eens verdwijnen. Een recent ontdekt patent verklapt meer.

Lees verder na de advertentie.

Gemini Face Activation vervangt ”Hey Google”

Nu Gemini steeds meer zijn intrede maakt op Android-producten, lijkt Google geen bestaansrecht meer te zien in zijn universele hotword ”Hey Google”. Dit kunnen we concluderen na een patentaanvraag door Google. In het kort gaat het om een systeem om Gemini direct te activeren wanneer je jouw gezicht vlak bij je toestel houdt.

Een uitgebreidere lezing van het patent is dat deze activeringsmethode gebruikmaakt van bestaande touchscreen-hardware (nabijheidssensoren) en dus relatief gemakkelijk kan worden ingevoerd. Ook zou het gebruik van nabijheidssensoren nauwelijks invloed hebben op de batterijduur van je apparaat.

Google Face activation

Door een telefoon dicht bij de mond of het gezicht te brengen, registreert een sensornetwerk een patroonverandering wanneer het gezicht steeds dichterbij komt. Dit moet op zijn beurt de AI-assistent Gemini direct activeren.

Gemini Face Activation: oplossing voor problemen

Gemini Face Activation – of hoe het nieuwe systeem ook gaat heten straks – kan een verbetering zijn voor huidige problemen. In luide omgevingen of in situaties waar veel mensen praten, wordt het commando ”Hey Google” niet altijd goed opgepikt. De gezichtsherkenning kan dus een handige toepassing zijn, als je het ons vraagt.

Momenteel moeten we het alleen nog doen met de patentaanvraag van Google. Het is dus nog onduidelijk op welke termijn we de techniek ook echt kunnen verwachten op onze smartphones. Maar dat houden we natuurlijk voor je in de gaten.

Hoe is jouw ervaring met ”Hey Google”? Werkt dit altijd zoals het zou moeten en zou er nog wat beter kunnen? Geef je mening in de reacties onderaan deze pagina. Altijd op de hoogte zijn van het laatste Android-nieuws:

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Neume.io
Bronnen afbeeldingen: Android Police, Neume.io
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Google Assistent Google

Bekijk ook

Nano Banana is een hit: alles wat je moet weten over de AI-tool van Google

Nano Banana is een hit: alles wat je moet weten over de AI-tool van Google

1 oktober 2025

Google Home krijgt enorme make-over: nieuwe app en hardware

Google Home krijgt enorme make-over: nieuwe app en hardware

1 oktober 2025

‘Nieuwe Google Home-functie houdt je straks beter up-to-date’

‘Nieuwe Google Home-functie houdt je straks beter up-to-date’

30 september 2025

AI op het grote scherm: Gemini komt naar Google TV

AI op het grote scherm: Gemini komt naar Google TV

23 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren