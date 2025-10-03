Maakt Gemini Face Activation einde aan ”Hey Google”?

Een zin die je vast al eens hebt uitgesproken. Het bekende Google-commando om muziek af te spelen, je slimme apparaten te bedienen en nog veel meer, kan zomaar eens verdwijnen. Een recent ontdekt patent verklapt meer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gemini Face Activation vervangt ”Hey Google”

Nu Gemini steeds meer zijn intrede maakt op Android-producten, lijkt Google geen bestaansrecht meer te zien in zijn universele hotword ”Hey Google”. Dit kunnen we concluderen na een patentaanvraag door Google. In het kort gaat het om een systeem om Gemini direct te activeren wanneer je jouw gezicht vlak bij je toestel houdt.

Een uitgebreidere lezing van het patent is dat deze activeringsmethode gebruikmaakt van bestaande touchscreen-hardware (nabijheidssensoren) en dus relatief gemakkelijk kan worden ingevoerd. Ook zou het gebruik van nabijheidssensoren nauwelijks invloed hebben op de batterijduur van je apparaat.

Door een telefoon dicht bij de mond of het gezicht te brengen, registreert een sensornetwerk een patroonverandering wanneer het gezicht steeds dichterbij komt. Dit moet op zijn beurt de AI-assistent Gemini direct activeren.

Gemini Face Activation: oplossing voor problemen

Gemini Face Activation – of hoe het nieuwe systeem ook gaat heten straks – kan een verbetering zijn voor huidige problemen. In luide omgevingen of in situaties waar veel mensen praten, wordt het commando ”Hey Google” niet altijd goed opgepikt. De gezichtsherkenning kan dus een handige toepassing zijn, als je het ons vraagt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Momenteel moeten we het alleen nog doen met de patentaanvraag van Google. Het is dus nog onduidelijk op welke termijn we de techniek ook echt kunnen verwachten op onze smartphones. Maar dat houden we natuurlijk voor je in de gaten.

Hoe is jouw ervaring met ”Hey Google”? Werkt dit altijd zoals het zou moeten en zou er nog wat beter kunnen? Geef je mening in de reacties onderaan deze pagina. Altijd op de hoogte zijn van het laatste Android-nieuws: