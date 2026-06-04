Zelfs spotgoedkope smartphones krijgen AI met deze update

De Google Assistent is nu echt dood en begraven. Zelfs op zeer voordelige smartphones met Android Go wordt hij vervangen door een nieuw AI-model: Gemini Go, waarmee je in spreektaal kunt communiceren.

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Gemini Go: dit moet je weten

Android Go is bedoeld voor smartphones met beperkte specificaties. Omdat de hardware vrij sloom is, zijn ze niet in staat om de volledige versie te draaien. Dankzij dit lichtere besturingssysteem voelen dit soort toestellen toch redelijk vlot aan.

Google ontwierp ooit een speciale versie van zijn assistent voor Android Go: Assistant Go. Die is in tijden van AI echter hopeloos verouderd en wordt daarom vervangen door een nieuwe variant. Gemini Go belooft een gestroomlijnde versie van het normale Gemini te zijn. Je kunt daardoor in spreektaal met je smartphone praten om simpele taken voor elkaar te krijgen.

Smartphones met Android Go

Gemini Go is natuurlijk niet zo krachtig als geavanceerdere AI-modellen. Toch is het mogelijk om er automatisch berichten mee te versturen, restaurants in de buurt te vinden of je dag te plannen. Ook kun je Gemini Go vragen om muziek af te spelen die bij een bepaalde sfeer past.

De nieuwe AI-assistent is beschikbaar op smartphones met 2GB werkgeheugen of meer. Mogelijk zie je hem niet direct op je toestel staan. Google rolt hem namelijk geleidelijk uit naar geschikte smartphones.

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Meer over Android Go

Enkele jaren geleden was Android Go nog behoorlijk populair in Nederland. Tegenwoordig verschijnen hier nog maar mondjesmaat toestellen die op deze speciale versie van het besturingssysteem draaien. Xiaomi bracht vorig jaar bijvoorbeeld de Redmi A5 uit, die je koopt voor € 92,99.

Zelfs goedkope telefoons als de Samsung A07 zijn inmiddels krachtig genoeg om de volledige versie van Android te draaien. Je betaalt er met € 115,95 maar ietsje meer voor.

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