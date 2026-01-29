Dit is Gemini in Google Chrome: 4 nieuwe functies op een rij

Er komt nog veel meer Gemini in Chrome aan, met nieuwe functionaliteiten die de populaire browser nog beter moeten maken. We nemen graag de vier interessantste zaken met je door.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gemini in Google Chrome

Google zet al een tijdje vol in op hun eigen AI (Gemini genaamd) en stopt ook zijn browser vol met slimme functies en snufjes. Chrome is met een geschatte 3,5 miljard gebruikers wereldwijd dé standaard op het gebied van browsen, dus grote kans dat ook jij die binnenkort gaat tegenkomen.

Momenteel is Gemini 3 het nieuwste intellegentiemodel en deze versie heeft zijn weg dus gevonden naar Chrome. Hiermee wil het jouw nieuwe persoonlijke assistent op het web worden. Deze functies komen eraan.

1. Multitasken met handig zijpaneel

Zoals je ziet in de afbeelding hieronder, lanceert Google een zijpaneel in Chrome. Hiermee heb je altijd een assistent in de buurt die dingen sneller doet dan jijzelf. Hij opent in één tabblad, maar kan ook info vinden op al je andere geopende tabbladen.

Vraag bijvoorbeeld om productrecensies van verschillende sites samen te vatten zodat jij gemakkelijk de beste aankoop doet. Of laat Gemini jouw agenda checken of je tijd hebt om naar een concert te gaan, waardoor je nét wat sneller tickets kunt scoren.

2. Afbeeldingen transformeren in browser zelf

Wellicht heb je al ooit geëxperimenteerd met Nano Banana, de AI-tool van Google om beelden te bewerken met behulp van simpele prompts. Het idee is dat je eerst een afbeelding uploadt en dan pas aan de slag kunt gaan.

Die stap sla je straks over, want je kunt afbeeldingen op het internet via het zijpaneel bewerken zonder ze eerst te hoeven downloaden en/of uploaden. Je typt gewoon een opdracht in het zijpaneel en Gemini doet de rest. Scheelt tijd en moeite.

3. Google-apps ultiem laten samenwerken

Het ecosysteem van Google is inmiddels gigantisch, denk bijvoorbeeld aan Gmail, Agenda, Maps en YouTube. Als je al die diensten van Google combineert, kun je zeer effectief werken. Deze samenwerking kan binnenkort worden ingeschakeld in het gedeelte ‘Connected Apps’ van de Gemini-instellingen.

Een voorbeeldje: als je voor werk naar het buitenland moet vliegen om een beurs te bezoeken, kan Gemini een oude e-mail met de beursdetails opzoeken, tegelijkertijd Google Flights raadplegen om de beste vluchttijden voor te stellen en ook alvast een e-mail opstellen om je collega’s op de hoogte te brengen van je aankomsttijd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Tijd (en geld) besparen met Chrome Auto Browse

Jarenlang heeft Chrome Autofill kleinere taken uitgevoerd, zoals het automatisch invoeren van je adres- of creditcardgegevens. Volgens Google is het tijd voor de volgende fase, met Chrome Auto Browse 2. Hiermee kun je straks je vakantieplanning optimaliseren, maar ook je belastingdocumenten verzamelen, offertes voor loodgieters aanvragen, controleren of rekeningen zijn betaald en onkostendeclaraties indienen.

Maar, waar het echt interessant wordt, is de optie om geld te besparen. Stel: je gaat je verjaardag vieren in een bepaald thema en vindt ergens online een foto met de perfecte aankleding. Auto Browse identificeert wat er op de foto staat en zoekt vergelijkbare items zodat ook jouw feest zo mooi gedecoreerd kan worden. Uiteraard wordt rekening gehouden met je budget en eventuele online kortingscodes die beschikbaar zijn.

Zoals zo vaak, komen de nieuwe functies eerst uit in de Verenigde Staten en in eerste instantie alleen voor abonnees van Google AI Pro en AI Ultra, de twee duurdere AI-abonnementen. Wanneer we ook in Nederland alle functies tot onze beschikking krijgen, is nog niet bekend.

Welke van de vier functionaliteiten die we hebben besproken, kan wat jou betreft niet snel genoeg komen? Laat het ons weten in de reacties.