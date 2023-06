Dit moet je weten over ChatGPT-concurrent Gemini van Google

Bij Google DeepMind wordt hard gewerkt aan een concurrent voor ChatGPT genaamd Gemini. Dit moet je weten over deze bijzondere technologie.

Gemini als Googles echte antwoord op ChatGPT

Met Bard weet Google niet tegen chatbot ChatGPT op te boksen, maar het bedrijf heeft iets veel beters achter de hand. Onderzoekslab DeepMind werkt hard aan Gemini: een chatbot die ijzersterk is in het oplossen van problemen.

De naam Google DeepMind ben je vast wel eens eerder tegengekomen, want dit lab heeft unieke manieren om kunstmatige intelligentie te trainen. Niet door deze tools talloze teksten of een eindeloze hoeveelheid afbeeldingen te voeren, maar via het spelen van games.

Het bekendste voorbeeld daarvan is AlphaGo. In 2015 bracht DeepMind dit programma uit om te laten zien hoe een kunstmatige intelligentie het extreem complexe bordspel Go kan leren. Twee jaar later wist AlphaGO de beste speler ter wereld te verslaan. Daarna ging DeepMind aan de slag met videogames, zoals StarCraft II.

De kennis van AlphaGo wordt volgens een artikel in Wired nu gebruikt om chatbot Gemini te maken. Met behulp van die onderliggende technologie kan Gemini niet alleen teksten generen, maar die ook analyseren en voornamelijk problemen oplossen.

Gemini werd al kort getoond tijdens Google I/O 2023. Toen werd duidelijk dat de ontwikkeling van deze chatbot nog in een vroeg stadium staat. We moeten dus nog even geduld hebben tot we er zelf mee aan de slag kunnen.

Google is wat voorzichtiger met het uitbrengen van nieuwe chatbots vergeleken met OpenAI. Zo heeft DeepMind vorig jaar chatbot Sparrow ontwikkeld, die speciaal is gemaakt om geen onveilige of ongepaste antwoorden te geven. Deze chatbot is ook nog niet publiekelijk beschikbaar.

Wanneer we zelf met Gemini aan de slag kunnen is dus nog niet duidelijk, maar in de grote chatbot-race waarin Google duidelijk achterloopt heeft het bedrijf met Gemini in ieder geval een belangrijke troef in handen.

Waar blijft Google Bard?

Ondertussen is Google Bard nog steeds niet in Nederland verkrijgbaar, terwijl Google dat wel zou willen. We leggen uit hoe dat kan. En heeft de spraakassistent zoals de Google Assistent eigenlijk nog wel een toekomst in de wereld van ChatGPT?