Gemini in Google Spreadsheets: vraag raak en bespaar tijd

Jeroen Timmermans
21 oktober 2025, 11:03
2 min leestijd
Fouten uit je formules halen, grafieken maken en datatrends achterhalen. Nogal wat werk als je met een grote dataset werkt. De gloednieuwe Gemini-update in Google Spreadsheets neemt gelukkig flink wat werk uit handen.

Gemini in Google Spreadsheets handig voor data-analyses

Met de introductie begin dit jaar van Gemini in Google Spreadsheets werkte je al een stuk gemakkelijker met grafieken, formules en data. Door een recente update ga je een stap verder. Je data in ‘Sheets’ wordt een nog stuk inzichtelijker als je Gemini slim inzet.

Google zelf noemt het analyseren van meerdere tabellen binnen een tabblad als één van de grootste troeven van de oktober-update. Stel simpelweg vragen aan Gemini over je data en (de)selecteer tabellen voor nog preciezere analyses en resultaten.

Google Sheets

Foutdetectie, correcties en automatiseringen

Ook de foutdetectie en automatische correctie van fouten in formules zijn verbeterd. Hierdoor werk je efficiënter en preciezer aan al je projecten in Spreadsheets. Naast deze automatische processen vertrouw je ook andere opdrachten aan Gemini toe.

Denk aan het structureren van kolommen, rijen cellen precies zo als jij het wil, het genereren van complexe formules die verwijzen naar meerdere tabellen, of het samenvoegen van gegevens uit meerdere tabellen tot één samenvattende berekening.

Vraag Gemini ook zeker om hulp als je geen zin hebt in eenvoudige taakjes als het toevoegen van selectievakjes en dropdown-lijsten, het instellen van filters, het vastzetten (of losmaken) van rijen en nog veel meer. Dit kan je best wat tijd besparen.

Je besteedt dit allemaal aan Gemini uit door de AI opdrachten te geven via het Gemini-paneel aan de rechterkant van je scherm (desktopversie). Wanneer de door jou gekozen taken zijn voltooid, krijg je daar een bevestiging en een overzicht van.

Op je telefoon zijn de mogelijkheden met Gemini in Google Spreadsheets beperkter.
Zo werkt het minder handig omdat je met een kleiner scherm zit, moet je vaker schakelen tussen schermen, heb je vooralsnog minder functies dan op de desktopversie en zul je waarschijnlijk niet al te complexe opdrachten aan Gemini geven.

Google Spreadsheets

Google Spreadsheets

Google LLC

Gratis via Google Play

Volgens Google is de uitrol van de nieuwste Gemini-update op 20 oktober begonnen en beschikbaar in Sheets voor zakelijke accounts, bedrijfsaccounts en onderwijsaccounts. Je komt de update ook tegen als je individuele Google-account hebt in combinatie met een Google AI Pro- of AI Ultra-abonnement.

Werk jij al met Google Spreadsheets? En denk je dat de nieuwe update jou tijd en moeite gaan besparen? Laat het weten en zorg gelijk dat je nooit meer een nieuwtje mist!

Bron: Google Workspace Updates
Google Apps Google

